У Куртуа нет тени, или Что не так с выступлениями Лунина за мадридский Реал

Произошла блестящая победа "Жироны" над "Реалом" – 4:2.

Пресса, фанаты и эксперты хором нахваливают Тати Кастельяноса за его покер в ворота "Сливочных". Хейт из-за неотданного паса на Цыганкова в матче с "Барсой" остался позади - теперь аргентинца называют "Холандом из Монтиливи".

Ну и как обычно, триумф одних подсветил проблемы других. У Мадрида 29 пропущенных в 31 туре, у "Барселоны" – всего 9 в 30. Есть еще вопросы, почему именно каталонцы станут новыми чемпионами Испании?

Другое дело, что у него, Рюдигера, Карвахаля и Начо точно будут возможности немедленно исправиться.

У Андрея Лунина все сложнее. Когда он снова выйдет на поле, не скажет никто.

Откровенно говоря, нет. Но он точно мог сыграть лучше.

Андрей пропустил 4 гола из 5 ударов в створ ворот. При этом единственный отраженный удар летел издалека и не таил угрозы.

Мог ли он справиться с другими? "Жирона" завершила матч с показателем ожидаемых голов 2,3. Это значит, что либо Кастельянос пробивал исключительно хорошо, либо Лунин пропустил то, что должен был отбивать.

83,9% точности передач – это хорошая цифра, но вместе с тем у Андрея лишь три точных выноса в поле; еще пять завершились потерями. Особенно плохо он выбивал мяч левой – тот дважды вылетал в аут на половине поля "Реала". После этого защитники "Сливочных" уже избегали пасов на голкипера под давлением.

???? Official: Lunin's visa has been terminated, he will get deported tomorrow. pic.twitter.com/UNpOlRBpBU

Таким образом, вклад Лунина в игру Мадрида был неощутим. Он не спасал, почти не начинал атаки и пропустил практически все, что летело в его сторону.

Уже на утро El Pais назвала украинца "прозрачным", а AS признала, что у "Куртуа нет тени". О мэмах от "благодарных" болельщиков даже говорить лишнее – ими кишат все соцсети.

Совершенно точно нет. Проблемы Андрея носят системный характер.

За век с небольшим футбол изменился до неузнаваемости, однако нападающий по-прежнему должен забивать, а вратарь - отбивать удары. Это, как говорится, база.

Что мы видим у Лунина? В текущем сезоне он отстоял "насухо" 4 матча из 12 – против "Касереньо", "Хетафе" и дважды с "Эльче".

Суммарно в 12 матчах соперники 32 раза пробили в створ ворот Андрея, и он пропустил 13 голов. В том числе с "Жироной" ему забили 4 гола из 5 ударов; с "Аль-Хилялем" – 3 из 3; с "Шахтером" и "Осасуной" – 1 из 2. Получается, что более 41% летящих в ворота ударов Лунин пропускает. Для контекста, у Марка-Андре тер Штегена этот показатель достигает 10%, у Тибо Куртуа – 19%, у основного вратаря 16-й команды Ла Лиги "Хетафе" Давида Сории – 27%.

Конкретно в Ла Лиге дела украинца еще хуже. Его, 1,7 сэйва за 90 минут – это второй худший показатель после резервиста "Атлетико" Иво Грбича (1,4). При этом украинец на последнем месте среди всех 37 вратарей чемпионата по сэйвам после ударов из пределов штрафной - всего 0,7 за 90 минут.

Другие навыки? Тоже не все слава богу. Визуальная неуверенность Лунина в ногах подтверждается скудостью передач. Они летят в среднем на 23 метра – для контекста, Ян Облак пасует на 36 метров, Унаи Симон – на 33, даже любитель "дыр-дыра" тер Штеген на 29.

Ввод мяча в игру – тоже не козырь Лунина. Он перестраховывается и выбивает всего на 35 метров, когда средний показатель по лиге далеко за 40, а отдельные умельцы, как Марко Дмитрович из "Севильи", сразу начинают атаки, выбивая на 60-62 метра.

Ну, и вишня на торте – игра на выходах. Уже упомянутый Грбич снимает более 16% летящих в его штрафную подач; Тибо Куртуа – 9,1%, Ян Облак – 7%, Андрей Лунин – 1,9%.

А ничего не говорят. И, вероятно, не скажут – здесь нужно следить за действиями.

????????️| Lunin wants to renew with Real Madrid. Real Madrid’s board are also open to the idea, but the coaching staff see things differently. @MarioCortegana pic.twitter.com/2YEGDsq1eE