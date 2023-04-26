У Куртуа нет тени, или Что не так с выступлениями Лунина за мадридский Реал

Что произошло?

Произошла блестящая победа "Жироны" над "Реалом" – 4:2.

Пресса, фанаты и эксперты хором нахваливают Тати Кастельяноса за его покер в ворота "Сливочных". Хейт из-за неотданного паса на Цыганкова в матче с "Барсой" остался позади - теперь аргентинца называют "Холандом из Монтиливи".

Ну и как обычно, триумф одних подсветил проблемы других. У Мадрида 29 пропущенных в 31 туре, у "Барселоны" – всего 9 в 30. Есть еще вопросы, почему именно каталонцы станут новыми чемпионами Испании?

"Милитао – лучший защитник в мире. У него есть только два изъяна. Во-первых, он не всегда сконцентрирован. Ну, и еще он некрасив", - после увиденного в Жироне старые слова Карло Анчелотти выглядят смешно, ведь именно Эдер наварил больше всех.

Другое дело, что у него, Рюдигера, Карвахаля и Начо точно будут возможности немедленно исправиться.

У Андрея Лунина все сложнее. Когда он снова выйдет на поле, не скажет никто.

Мог ли Лунин спасти "Реал"?

Откровенно говоря, нет. Но он точно мог сыграть лучше.

Андрей пропустил 4 гола из 5 ударов в створ ворот. При этом единственный отраженный удар летел издалека и не таил угрозы.

Мог ли он справиться с другими? "Жирона" завершила матч с показателем ожидаемых голов 2,3. Это значит, что либо Кастельянос пробивал исключительно хорошо, либо Лунин пропустил то, что должен был отбивать.

83,9% точности передач – это хорошая цифра, но вместе с тем у Андрея лишь три точных выноса в поле; еще пять завершились потерями. Особенно плохо он выбивал мяч левой – тот дважды вылетал в аут на половине поля "Реала". После этого защитники "Сливочных" уже избегали пасов на голкипера под давлением.

???? Official: Lunin's visa has been terminated, he will get deported tomorrow. pic.twitter.com/UNpOlRBpBU — Madrid Xtra. (@MadridXrta) April 25, 2023

Таким образом, вклад Лунина в игру Мадрида был неощутим. Он не спасал, почти не начинал атаки и пропустил практически все, что летело в его сторону.

Уже на утро El Pais назвала украинца "прозрачным", а AS признала, что у "Куртуа нет тени". О мэмах от "благодарных" болельщиков даже говорить лишнее – ими кишат все соцсети.

Это худший матч Лунина за Мадрид?

Совершенно точно нет. Проблемы Андрея носят системный характер.

За век с небольшим футбол изменился до неузнаваемости, однако нападающий по-прежнему должен забивать, а вратарь - отбивать удары. Это, как говорится, база.

Что мы видим у Лунина? В текущем сезоне он отстоял "насухо" 4 матча из 12 – против "Касереньо", "Хетафе" и дважды с "Эльче".

Суммарно в 12 матчах соперники 32 раза пробили в створ ворот Андрея, и он пропустил 13 голов. В том числе с "Жироной" ему забили 4 гола из 5 ударов; с "Аль-Хилялем" – 3 из 3; с "Шахтером" и "Осасуной" – 1 из 2. Получается, что более 41% летящих в ворота ударов Лунин пропускает. Для контекста, у Марка-Андре тер Штегена этот показатель достигает 10%, у Тибо Куртуа – 19%, у основного вратаря 16-й команды Ла Лиги "Хетафе" Давида Сории – 27%.

Конкретно в Ла Лиге дела украинца еще хуже. Его, 1,7 сэйва за 90 минут – это второй худший показатель после резервиста "Атлетико" Иво Грбича (1,4). При этом украинец на последнем месте среди всех 37 вратарей чемпионата по сэйвам после ударов из пределов штрафной - всего 0,7 за 90 минут.

Другие навыки? Тоже не все слава богу. Визуальная неуверенность Лунина в ногах подтверждается скудостью передач. Они летят в среднем на 23 метра – для контекста, Ян Облак пасует на 36 метров, Унаи Симон – на 33, даже любитель "дыр-дыра" тер Штеген на 29.

Ввод мяча в игру – тоже не козырь Лунина. Он перестраховывается и выбивает всего на 35 метров, когда средний показатель по лиге далеко за 40, а отдельные умельцы, как Марко Дмитрович из "Севильи", сразу начинают атаки, выбивая на 60-62 метра.

Ну, и вишня на торте – игра на выходах. Уже упомянутый Грбич снимает более 16% летящих в его штрафную подач; Тибо Куртуа – 9,1%, Ян Облак – 7%, Андрей Лунин – 1,9%.

Что говорят в "Реале"?

А ничего не говорят. И, вероятно, не скажут – здесь нужно следить за действиями.

????????️| Lunin wants to renew with Real Madrid. Real Madrid’s board are also open to the idea, but the coaching staff see things differently. @MarioCortegana pic.twitter.com/2YEGDsq1eE — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 26, 2023

The Athletic пишет, что для тренеров "Реала" беспомощность Лунина против "Жироны" не стала сюрпризом – мол, они давно настаивают, чтобы он работал над игрой ногами и активнее управлял защитой, но Андрей не слушает.

"Он зациклен на своих идеях и недостаточно открыт для нового. При этом он также признает свои ошибки, но настаивает, что ему нужно больше игрового времени для прогресса", - пишет известный специалист по Мадриду Марио Кортехана.

Он также добавляет, что украинец уже передумал требовать трансфер и хочет оставаться в "Реале" как можно дольше, однако решения пока нет.

Руководству "Реала" Лунин импонирует (или по крайней мере импонировал до вчерашнего), поскольку не создает проблем за пределами поля и охотно соглашается месяцами не играть, а вот тренерский штаб не видит в украинце перспективы.

Вероятно, именно поэтому в СМИ появлялись слухи, будто "Сливочные" засматриваются на Георгия Мамардашвили из "Валенсии". Это тоже не идеальный голкипер, но грузин часто ловит кураж и превращается в Супермена, украшая хайлайты.

Giorgi Mamardashvili ????????(2000) made a lot of excellent saves against Real Madrid!pic.twitter.com/FAUf6Cbt5Z — Football Report (@FootballReprt) January 12, 2023

Чего ждать дальше?

Главный вопрос, дадут ли Лунину новый контракт? Старый истекает в 2024-м.

И вот здесь покер Кастельяноса может внести существенные коррективы. Украинец и ранее не выручал, но это было не так громко. А тут – ну прямо на всю Испанию; даже домохозяйки об этом фиаско что-то да слышали. Пересу это не понравится.

Есть ли у Лунина другие варианты? Точно нет. Зачем? В "Реале" он как сыр в масле – статус, трофеи, фото со знаменитостями.

Ко всему Андрей идеально адаптировался к своей роли. Он топово себя ведет, всегда топово одет, говорит топовые слова и у него Instagram, как у настоящего топа. Единственное, что он делает не топово – это играет футбол, но пока Куртуа здоров это неважно.

Это станет критичным только если "Реал" не даст Лунину новый контракт. Пока трудно вообще сказать, на каком уровне украинец смог бы играть в основе. The Athletic писал, что зимой отец Лунина пытался подыскать новый клуб, но безрезультатно из-за "слишком высоких амбиций". Это косвенно подтверждает, что падать придется болезненно – может даже в Бельгию или Польшу.

Чтобы избежать этого, Лунину можно лишь посоветовать переждать бурю. У него есть еще год контракта, и нужно выбрать правильный момент для переговоров с клубом.

Пока же констатируем, что до выезда в Жирону шансы украинца на новый контракт были 50 на 50, но теперь они упали до 40 на 60, а может еще ниже.