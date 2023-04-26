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Винисиус в твиттере отреагировал на желтую в свой адрес, после выбитого мяча игроком Жироны
Он уже привык
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор отреагировал на спорный эпизод со своим участием в матче 31-го тура Ла Лиги. Он написал в твиттере "Ла Лига".
Так бразилец отреагировал на пост: "Винисиус лежал на газоне, и игрок "Жироны" ударил по нему мячом. Винисиус пожаловался, получил карточку, а соперника не наказали".
Винисиус забил гол в том поединке, но это не помогло "Реалу" одержать победу. Матч завершился со счетом 2:4 в пользу "Жироны".
Винисиус регулярно конфликтовал с игроками и болельщиками разных команд в чемпионате Испании. Зимой даже появлялась информация, что игрок крайне недоволен судейством в Ла Лиге.
В этом сезоне бразилец провел за "Реал" 48 матчей, забил 22 гола и отдал 19 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 120 миллионов евро.
???? Laliga ???? https://t.co/yS5RFIAQtd— Vini Jr. (@vinijr) April 25, 2023
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