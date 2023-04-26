Винисиус в твиттере отреагировал на желтую в свой адрес, после выбитого мяча игроком Жироны

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор отреагировал на спорный эпизод со своим участием в матче 31-го тура Ла Лиги. Он написал в твиттере "Ла Лига".

Так бразилец отреагировал на пост: "Винисиус лежал на газоне, и игрок "Жироны" ударил по нему мячом. Винисиус пожаловался, получил карточку, а соперника не наказали".

Винисиус забил гол в том поединке, но это не помогло "Реалу" одержать победу. Матч завершился со счетом 2:4 в пользу "Жироны".

Винисиус регулярно конфликтовал с игроками и болельщиками разных команд в чемпионате Испании. Зимой даже появлялась информация, что игрок крайне недоволен судейством в Ла Лиге.

В этом сезоне бразилец провел за "Реал" 48 матчей, забил 22 гола и отдал 19 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 120 миллионов евро.