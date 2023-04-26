Фанаты Жироны называли Винисиуса обезьяной и пели оскорбительные кричалки

Фанаты "Жироны" называли Винисиуса обезьяной и пели кричалку "Винисиус, как же ты плох, как же ты плох" во время поединка с "Реалом" (2:4) в 31-м туре Ла Лиги. Игрок ответил трибунам, потерев нашивку Клубных чемпионов мира.

Во время матча Винисиус упал на газон после единоборства с игроком "Жироны". Когда он просил судью показать сопернику желтую, футболист гостей пнул в него мячом. Бразилец эмоционально отреагировал на действия соперника, после чего судья показал ему желтую.

После этого трибуны начали выкрикивать "обезьяна, обезьяна" в адрес Винисиуса. Также фанаты пели "Винисиус, как же ты плох, как же ты плох". В ответ на это, бразилец потер эмблему Клубных чемпионов мира прямо перед трибунами.

Случившимся недовольны в окружении игрока: "Такое случается только в гостевых матчах Ла Лиги. В Европе, когда "Реал" играет в Лиге чемпионов, такого никогда не бывает", – сказал источник, близкий к игроку.

В этом сезоне бразилец провел за "Реал" 48 матчей, забил 22 гола и отдал 19 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 120 миллионов евро.