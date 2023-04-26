Примера. Атлетико побеждает красиво, Суарес тащит Альмерию от зоны вылета

"Атлетико" играл сегодня в бело-синей форме, копируя свои первые цвета начала ХХ века, и выглядел даже ярче обычного. Может, им насовсем перекраситься?

"Мальорка" была подавлена в одни ворота. Случайный гол после углового на 20-й минуте усложнил жизнь команде Симеоне, но не более того.

"Атлетико" очень много пробивал по воротам - примерно в 5 раз больше, чем "Киноварь". Райкович долго спасал; потом в середине первого тайма "Мальорке" подсобили судьи, отменив, казалось бы, очевидный пенальти.

Впрочем, не беда. "Матрасники" продолжали давить и де Пауль таки прошил вратаря плотным ударом перед перерывом.

Сразу после выхода из раздевалок "Мальорку" ждал второй удар - это Мората почти гениально замкнул навес с фланга.

Хавьеру Агирре - к слову, экс-тренеру "Атлетико" - не оставалось ничего, кроме как выпускать своих отдыхавших лидеров. Мурики, Ндиай и Ли Кан Ин побежали вперед отыгрываться, но, как часто бывает против более классных команд, попали в плен. Гризманн отдал, а Карраско убежал и эффектно обыграл Райковича.

10 - @AntoGriezmann is the top assister in @LaLigaEN 2022/2023 (ten, two more than Real Sociedad's Mikel Merino). With 11 goals scored, he's also the only player with double figures in the competition. MVP. pic.twitter.com/de65zJxSJZ — OptaJose (@OptaJose) April 26, 2023

Браво, "Атлетико"! Теперь у команды Эль Чоло 63 очка - лишь на 2 меньше, чем у "Реала".

Касательно "Мальорки", она неспроста играла так вяло. Сохранение прописки у команды уже в кармане - 40 баллов и 11-е место.

31-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Мальорка" - 3:1

Голы: де Пауль, 45+2, Мората, 47, Карраско, 77 - Настасич, 20

"Атлетико": Грбич - Молина, Витсель, Хименес, Эрмосо, Карраско - де Пауль (Сауль, 63), Коке (Кондогбья, 79), Лемар (Барриос, 63) - Мората (Корреа, 79), Гризманн

"Мальорка": Райкович - Маффео, Хаджикадунич, Настасич (Антонио Санчес, 46), Копете, Хауме Коста - Морланес (Ндиай, 56), Баба, Дани Родригес - Анхель (Ли Кан Ин, 56), Абдон (Мурики, 55)

"Альмерия" показывает мастер-класс по игре на выбывание - и это при том, что ресурсов у нее объективно меньше, чем у конкурентов.

Сегодня на поле "Хетафе" южане не только бились за результат, но и больше владели мячом, раскрыли игру и не уступили хозяевам в количестве ударов, а в качестве и подавно превзошли.

Луис Суарес - главный герой матча. Вернувшийся из Марселя колумбиец сегодня открыл счет блестящим ударом в девятку с разворота - так играют форварды экстра-класса.

Также в середине второго тайма Суарес замкнул прострел от Сентельеса в стремительной контратаке.

Параллельно "Хетафе" тоже имел шансы, но Фернандо отразил попытки Унала и Альдерете. Вдобавок синих подвел их же капитан Дьене Даконам, заработавший прямую красную за удар игрока без мяча.

В столь сложной ситуации "Хета" сподобился всего на одну выверенную комбинацию, завершившуюся голом Майораля в упор.

В таблице победа подняла "Альмерию" на 15-е место с 33 очками. "Хетафе" с 31 баллом опустился на 17-ю строчку. Для обеих команд ничего еще не решено, но в игре южан позитива неожиданно больше.

31-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Альмерия" - 1:2

Голы: Майораль, 71 - Суарес, 7, 58

"Хетафе": Сория - Даконам, Дуарте, Альдерете - Суарес (Иглесиас, 46), Максимович (Латаса, 65), Милья (Вильяр, 42), Порту (Мата, 90+1) - Майораль, Унал, Мунир (Аленья, 65)

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо (Рамазани, 81), Чуми, Бабич, Сентельес - Мелеро (Эгуарас, 73), де ла Хос, Робертоне (Саму Кошта, 87) - Баптистао (Каики, 81), Суарес, Эмбарба (Портильо, 73)

Предупреждения: Альдерете, 11, Иглесиас, 76 - Мелеро, 26, Бабич, 88

Удаление: Даконам, 45+2