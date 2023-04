Примера. Атлетико побеждает красиво, Суарес тащит Альмерию от зоны вылета

"Атлетико" играл сегодня в бело-синей форме, копируя свои первые цвета начала ХХ века, и выглядел даже ярче обычного. Может, им насовсем перекраситься?

"Мальорка" была подавлена в одни ворота. Случайный гол после углового на 20-й минуте усложнил жизнь команде Симеоне, но не более того.

"Атлетико" очень много пробивал по воротам - примерно в 5 раз больше, чем "Киноварь". Райкович долго спасал; потом в середине первого тайма "Мальорке" подсобили судьи, отменив, казалось бы, очевидный пенальти.

Впрочем, не беда. "Матрасники" продолжали давить и де Пауль таки прошил вратаря плотным ударом перед перерывом.

Сразу после выхода из раздевалок "Мальорку" ждал второй удар - это Мората почти гениально замкнул навес с фланга.

Хавьеру Агирре - к слову, экс-тренеру "Атлетико" - не оставалось ничего, кроме как выпускать своих отдыхавших лидеров. Мурики, Ндиай и Ли Кан Ин побежали вперед отыгрываться, но, как часто бывает против более классных команд, попали в плен. Гризманн отдал, а Карраско убежал и эффектно обыграл Райковича.

10 - @AntoGriezmann is the top assister in @LaLigaEN 2022/2023 (ten, two more than Real Sociedad's Mikel Merino). With 11 goals scored, he's also the only player with double figures in the competition. MVP. pic.twitter.com/de65zJxSJZ