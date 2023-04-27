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Примера. Барселона провалилась в Мадриде, 22-е поражение Эльче

Испания
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Каталонцы отказываются форсировать чемпионство

Примера. Барселона провалилась в Мадриде, 22-е поражение Эльче

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Реал" проиграл маленькой команде из Каталонии и, видимо, "Барса" решила пойти по стопам конкурента, так же бездарно уступив "малышу" из Мадрида.

Победа "Райо" сегодня справедлива. Он был лучше во всех линиях и компонентах игры; демонстрировал желание, пока каталонцы в основном отбывали номер.

Тер Штеген выручил после попытки Камельо низом, но Кунде продолжил проваливаться и через пару минут из-под него Альваро Гарсия пушечным ударом в угол таки открыл счет.

Левандовский мог вернуть "Барсу" в игру, но запорол оба шанса. В первом случае поляк не реализовал выход один на один, пробив в корпус Димитриевскому; во втором - залез в офсайд.

И это еще ничего - он хотя бы напоминал о себе. О Рафинье и Ферране Торресе этого сказать нельзя - их мадридцы съели начисто. Также плохой матч провели Педри и де Йонг, но здесь как раз неудивительно - оба долго лечились и далеки от оптимальной формы.

Именно Френки в подкате не достал мяч на 53-й минуте, де-факто выполнив ассист на Франа Гарсию, который удвоил преимущество.

После этого в успех "Барселоны" уже не верилось - и впечатление не обмануло. "Молнии" завершили матч с вдвое большим количеством точных ударов (6 против 3), но еще важнее их самоотдача в единоборствах. 18 выигранных дуэлей против 7 - вот аргумент, который позволил выстоять, когда "Барса" уже все бросила в атаку и даже отыграла один мяч.

Благодаря такой самоотдаче "Райо Вальекано" в таблице поднялся на 9-е место с 43 очками, но, думается, для него главное не это, а респект. "Барса" же хоть и проиграла, но по-прежнему лидирует с 11 очками запаса. Ее будущее чемпионство неоспоримо.

31-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Барселона" - 2:1

Голы: Альваро Гарсия, 19, Фран Гарсия, 53 - Левандовский, 83

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Паласон, Унаи Лопес (Шаваррия, 80), Валентин (Мумин, 89), Альваро Гарсия (Сальви, 80) - Камельо (де Томас, 89), Трехо (Сисс, 63)

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Маркос Алонсо (Альба, 57), Бальде - Педри (Кессье, 68), де Йонг (Торре, 79), Гави (Эрик Гарсия, 79) - Рафинья, Левандовский, Ферран Торрес (Фати, 57)

Предупреждения: Димитриевский, 90+1 - Бальде, 32, Альба, 34, Гави, 36

Победить "Эльче" - программа-минимум для любого клуба в этом сезоне, но "Кельты" едва ее выполнили.

Наверное, "Эльче" даже удивил своей организацией сегодня. Гости не понимали, что им делать с мячом на чужой половине, но сами отбивались стойко. Из-за этого "Сельта" долго не имела убойных шансов. Те же, что возникали после ударов Мальо, Аспаса и Пасиенсии, отразил Бадиа.

Вообще думается, что Эдгар останется в Ла Лиге, во отличие от его команды. Он очень хорош в рамке - сегодня, к примеру, выполнил 8 сэйвов.

При этом удержать ничью кипер все равно не смог. "Кельты" постоянно прибавляли в том числе за счет замен. Во втором тайме Карлес Перес и Странд Ларсен обстукали каркас; затем был пенальти, но его отменил ВАР. Напряжение нарастало.

Гол Айду после идеального навеса Серви выглядел не столько драматично, сколько заслужено. Хотя и драматично тоже, ведь шла 90-я минута.

В таблице победа подняла "Сельту" на 12-е место с 39 очками. У нее уже не осталось целей - прописка сохранена, а до еврокубков не добраться. По "Эльче" - там давным-давно 13 баллов и билет в Сегунду.

31-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Эльче" - 1:0

Гол: Айду, 90

"Сельта": Вильяр - Мальо, Айду, Тапиа, Галан - Карлес Перес (Оскар, 77), Вейга (Мигель Родригес, 77), Бельтран (Нуньес, 90+1), де ла Торре (Серви, 77) - Аспас, Пасиенсия (Странд Ларсен, 62)

"Эльче": Бадиа - Хосан, Маскарель, Магальян, Клерк (Понсе, 90+2) - Гумбау, Дональд, Фидель, Моренте - Нтека (Бойе, 63), Милья

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В статье: Барселона Сельта (Виго) Эльче Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (14)
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Доктор Хаймарс
27.04.2023 в 01:29
Что это было, Хави? Кто-то ещё считает, что Хави тренер уровня Барселоны или по крайней мере им будет? Или, что он вообще тренер? Наверное только каланы...
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+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.04.2023 в 01:29
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+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.04.2023 в 01:31
А я сейчас за Атлетико болею, там еще интрига сохраняется
Ответить
+1
-1
Доктор Хаймарс
27.04.2023 в 01:33
Получается так.
+1
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
27.04.2023 в 01:16
Важко бігти навипередки, коли ти сам, інші вже свалили Хаві швайку не знайшов, або не вміє їй користуватися! А так невиразна гра гостей, яка із-за розхлябаності такий широкий шлях Гарсії організували, і саме тому гра не виходила, заряженность господарів і в деякій мірі су... І РВ награли на перемогу... Хоч sofascore малює xG 0,77 : 0,92 Ну і судді руками Алонсо завалили мовчок, Ґаві трошки поштовхався картка! А не треба Пабло було собі слави хулігана заробляти! Ну і Роберт Л...ише ОДИН... Малувато буде! МАЛУВАТО!
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
27.04.2023 в 01:07
А "шо" случилось с великой барсой??? () Ну ничего, скоро вернется туда величайший пешеход лео. Он точно знает, что делать ().
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0
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.04.2023 в 01:09
А то ты не помнишь, что у вас случилось на этом стадионе.)
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+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
27.04.2023 в 01:20
всё может помнить только дарик.
0
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
27.04.2023 в 01:25
Алекс нема чого реагувати на me В нього все зводиться до єдиного футболіста... Яку він згадує де прийдеться, бо Лео для нього - провідна зірка.
+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
27.04.2023 в 01:38
Спокійному. Дядьку, це не просто хвутболіст. Це ваш могильник, як пролетарій для капіталізму.. (згадався Карл з бородою, не той що Анчелотті, а той що Маркс).
0
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.04.2023 в 01:00
Даже очко не спасли
Ответить
+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.04.2023 в 01:07
Хорошо, что уже три дня за Атлетико болею
Ответить
+2
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
27.04.2023 в 01:17
А я за Гризманна
+2
-1
Доктор Хаймарс
27.04.2023 в 01:39
Гризя это ваш конёк, знаем, знаем..
+1
-1

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