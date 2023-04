Примера. Барселона провалилась в Мадриде, 22-е поражение Эльче

Вчера "Реал" проиграл маленькой команде из Каталонии и, видимо, "Барса" решила пойти по стопам конкурента, так же бездарно уступив "малышу" из Мадрида.

Победа "Райо" сегодня справедлива. Он был лучше во всех линиях и компонентах игры; демонстрировал желание, пока каталонцы в основном отбывали номер.

Тер Штеген выручил после попытки Камельо низом, но Кунде продолжил проваливаться и через пару минут из-под него Альваро Гарсия пушечным ударом в угол таки открыл счет.

4 - Andoni Iraola is the sixth manager not to lose in his first four games against #Barca in #LaLiga (3V 1E), the first since Javier Clemente in 1983 (2V 2E). Talent. pic.twitter.com/K4CNnx12rx — OptaJose (@OptaJose) April 26, 2023

Левандовский мог вернуть "Барсу" в игру, но запорол оба шанса. В первом случае поляк не реализовал выход один на один, пробив в корпус Димитриевскому; во втором - залез в офсайд.

И это еще ничего - он хотя бы напоминал о себе. О Рафинье и Ферране Торресе этого сказать нельзя - их мадридцы съели начисто. Также плохой матч провели Педри и де Йонг, но здесь как раз неудивительно - оба долго лечились и далеки от оптимальной формы.

Именно Френки в подкате не достал мяч на 53-й минуте, де-факто выполнив ассист на Франа Гарсию, который удвоил преимущество.

После этого в успех "Барселоны" уже не верилось - и впечатление не обмануло. "Молнии" завершили матч с вдвое большим количеством точных ударов (6 против 3), но еще важнее их самоотдача в единоборствах. 18 выигранных дуэлей против 7 - вот аргумент, который позволил выстоять, когда "Барса" уже все бросила в атаку и даже отыграла один мяч.

6 - @lewy_official has been involved in six of @FCBarcelona's last eight away goals in LaLiga (4 goals, 2 assists). Vital. pic.twitter.com/82dnDLJQ0w — OptaJose (@OptaJose) April 26, 2023

Благодаря такой самоотдаче "Райо Вальекано" в таблице поднялся на 9-е место с 43 очками, но, думается, для него главное не это, а респект. "Барса" же хоть и проиграла, но по-прежнему лидирует с 11 очками запаса. Ее будущее чемпионство неоспоримо.

31-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Барселона" - 2:1

Голы: Альваро Гарсия, 19, Фран Гарсия, 53 - Левандовский, 83

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Паласон, Унаи Лопес (Шаваррия, 80), Валентин (Мумин, 89), Альваро Гарсия (Сальви, 80) - Камельо (де Томас, 89), Трехо (Сисс, 63)

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Маркос Алонсо (Альба, 57), Бальде - Педри (Кессье, 68), де Йонг (Торре, 79), Гави (Эрик Гарсия, 79) - Рафинья, Левандовский, Ферран Торрес (Фати, 57)

Предупреждения: Димитриевский, 90+1 - Бальде, 32, Альба, 34, Гави, 36

Победить "Эльче" - программа-минимум для любого клуба в этом сезоне, но "Кельты" едва ее выполнили.

Наверное, "Эльче" даже удивил своей организацией сегодня. Гости не понимали, что им делать с мячом на чужой половине, но сами отбивались стойко. Из-за этого "Сельта" долго не имела убойных шансов. Те же, что возникали после ударов Мальо, Аспаса и Пасиенсии, отразил Бадиа.

Вообще думается, что Эдгар останется в Ла Лиге, во отличие от его команды. Он очень хорош в рамке - сегодня, к примеру, выполнил 8 сэйвов.

При этом удержать ничью кипер все равно не смог. "Кельты" постоянно прибавляли в том числе за счет замен. Во втором тайме Карлес Перес и Странд Ларсен обстукали каркас; затем был пенальти, но его отменил ВАР. Напряжение нарастало.

Гол Айду после идеального навеса Серви выглядел не столько драматично, сколько заслужено. Хотя и драматично тоже, ведь шла 90-я минута.

???????? Joseph Aidoo has matched his highest league goal tally (3) in his career tonight.



This time he scored tonight’s winner against Elche.



What a fantastic season he’s having ⚽️ pic.twitter.com/HKKZIB1emk — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) April 26, 2023

В таблице победа подняла "Сельту" на 12-е место с 39 очками. У нее уже не осталось целей - прописка сохранена, а до еврокубков не добраться. По "Эльче" - там давным-давно 13 баллов и билет в Сегунду.

31-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Эльче" - 1:0

Гол: Айду, 90

"Сельта": Вильяр - Мальо, Айду, Тапиа, Галан - Карлес Перес (Оскар, 77), Вейга (Мигель Родригес, 77), Бельтран (Нуньес, 90+1), де ла Торре (Серви, 77) - Аспас, Пасиенсия (Странд Ларсен, 62)

"Эльче": Бадиа - Хосан, Маскарель, Магальян, Клерк (Понсе, 90+2) - Гумбау, Дональд, Фидель, Моренте - Нтека (Бойе, 63), Милья