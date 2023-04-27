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Барселоне придется закрыть клубное телевидение Barca TV, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей
Очередной финансовый рычаг
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
"Барселона" закроет клубное телевидение, чтобы вписываться в требования Ла Лиги по финансовому фэйр-плей. сообщает Diario Sport. Клуб не будет продлевать контракт с Movistar Televisión, который истечет в конце июня.
В связи с этим будет закрыт канал Barca TV, что приведет к сокращению около 150-ти сотрудников. Клуб уже уведомил рабочих о прекращении сотрудничества на специальной встрече.
Теперь руководство ищет новые способы, чтобы поддерживать имидж команды и транслировать контент.
Напомним, что "Барселона" собирается представить Ла Лиге план по сокращению трат. Если чемпионат его одобрит, это позволит "сине-гранатовым" предпринять первые шаги по возвращению Лионеля Месси назад в клуб.
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