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Источник: Реал ведет с Зиданом переговоры о возвращении
Обиды забыты?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Реал" связался с Зинедином Зиданом и ведет переговоры о возвращении менеджера в клуб, сообщает Foot Mercato. Французский специалист возглавит клуб, если Карло Анчелотти уйдет в сборную Бразилии.
Сообщается, что Федерация футбола Бразилии активно "ухаживает" за Карло и будущее итальянца в "Реале" туманно. Была информация, что "Реал" сам инициирует уход итальянца, если Мадрид не выиграет эту Лигу чемпионов. Команда продолжает проигрывать в Ла Лиге и отрыв от третьего "Атлетико" составляет уже всего 2 очка.
Напомним, что Зидан покинул "Реал" в мае 2021-го. Сообщалось, что у менеджера конфликт с президентом клуба Флорентино Пересом, который, несмотря на обещания этого не делать, активно вмешивался в трансферную политику клуба.
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