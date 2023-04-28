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Хетафе уволил главного тренера
Он возглавлял клуб три раза
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Хетафе" уволил Кике Санчеса Флореса с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Безвыигрышная серия команды составляет 5 матчей (2 ничьих и 3 поражения).
Флорес возглавлял "темно-синих" с октября 2021 года. Для него это был третий срок на должности наставника "Хетафе".До этого 58-летний испанский специалист работал с командой в 2004 – 2005 и 2015 годах.
На данный момент "Хетафе" занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая зону вылета всего на 1 очко.
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