Хетафе уволил главного тренера

"Хетафе" уволил Кике Санчеса Флореса с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Безвыигрышная серия команды составляет 5 матчей (2 ничьих и 3 поражения).

Флорес возглавлял "темно-синих" с октября 2021 года. Для него это был третий срок на должности наставника "Хетафе".До этого 58-летний испанский специалист работал с командой в 2004 – 2005 и 2015 годах.

На данный момент "Хетафе" занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая зону вылета всего на 1 очко.