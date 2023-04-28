  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хетафе уволил главного тренера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хетафе уволил главного тренера

Испания
(1 голосов)

Он возглавлял клуб три раза

Хетафе уволил главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Хетафе" уволил Кике Санчеса Флореса с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Безвыигрышная серия команды составляет 5 матчей (2 ничьих и 3 поражения).

Флорес возглавлял "темно-синих" с октября 2021 года. Для него это был третий срок на должности наставника "Хетафе".До этого 58-летний испанский специалист работал с командой в 2004 – 2005 и 2015 годах.

На данный момент "Хетафе" занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая зону вылета всего на 1 очко.

По теме
yellow-arrow
Статус Лунина в Реале, 100%-но встроенный в Сити Холанд, гениальный Барелла. Обзор матчей мидвика
yellow-arrow
Примера. Субмарина подплывает к зоне ЛЧ, триумфы Севильи и Валенсии в добавленное время
yellow-arrow
Источник: Реал ведет с Зиданом переговоры о возвращении
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: "Хетафе" Кике Санчес Флорес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getafecf.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде