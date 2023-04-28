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Лунин снова на лавку? Куртуа вернулся в заявку после проблем со здоровьем
Бельгиец готов играть
Фото: TEAMtalk
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа попал в заявку на матч чемпионата Испании против "Альмерии", сообщает клубная пресс-служба.
Очевидно, что 30-летний бельгиец восстановился после гастроэнтерита. Из-за болезни Куртуа не играл с "Жироной", а его место в воротах занимал Андрей Лунин, пропустивший четыре гола (2:4).
Также стоит заметить, что в заявку вернулись Эден Азар, Карим Бензема и Дани Себальос.
Матч 32-го тура Ла Лиги "Реал Мадрид" - "Альмерия" состоится в ближайшую субботу, 29 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
????✅ ¡Nuestros convocados para el partido ???? @U_D_Almeria!#RealMadridAlmería pic.twitter.com/d9WWShYGFK— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 28, 2023
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