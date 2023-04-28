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Лунин снова на лавку? Куртуа вернулся в заявку после проблем со здоровьем

Испания
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Бельгиец готов играть

Лунин снова на лавку? Куртуа вернулся в заявку после проблем со здоровьем

Фото: TEAMtalk

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Голкипер "Реала" Тибо Куртуа попал в заявку на матч чемпионата Испании против "Альмерии", сообщает клубная пресс-служба.

Очевидно, что 30-летний бельгиец восстановился после гастроэнтерита. Из-за болезни Куртуа не играл с "Жироной", а его место в воротах занимал Андрей Лунин, пропустивший четыре гола (2:4).

Также стоит заметить, что в заявку вернулись Эден Азар, Карим Бензема и Дани Себальос.

Матч 32-го тура Ла Лиги "Реал Мадрид" - "Альмерия" состоится в ближайшую субботу, 29 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин Альмерия
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