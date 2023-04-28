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Модрич может пропустить первый полуфинал с Манчестер Сити
Большая потеря для Анчелотти
Фото: https://twitter.com/lukamodric10
Лука Модрич может пропустить первый полуфинал Лиги чемпионов против "Сити" 9-го мая, сообщает El Chiringuito. У игрока надрыв мышци задней поверхности левого бедра.
Сообщается, что полузащитник точно пропустит финал Кубка Испании с "Осасуной" 6-го мая. Игрок будет делать всё возможное, чтобы восстановиться к матчу с "Манчестер Сити".
Модричу 37 лет. В этом сезоне он провел 44 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
????¡LUKA MODRIC LESIONADO! DOS SEMANAS de BAJA. Rotura en los isquitoibiales de la pierna izquierda.????— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 28, 2023
❌Tiene casi imposible jugar la final de la Copa del Rey.
????????Complicada su presencia en la ida ante el Manchester City. Informa @JLSanchez78. pic.twitter.com/VavNLVduv5
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