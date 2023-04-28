  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти сравнил Винисиуса с Марадоной и Пеле: Их также пинали по ногам
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти сравнил Винисиуса с Марадоной и Пеле: Их также пинали по ногам

Испания
(1 голосов)

На нем так же часто фолят

Анчелотти сравнил Винисиуса с Марадоной и Пеле: Их также пинали по ногам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед игрой с "Альмерией" сравнил Винисиуса с Марадоной и Пеле. Итальянский специалист говорил о фолах на игроке.

"Есть то, что происходит на поле и за его пределами. Вне игры это плохо для общества, все еще иметь расизм… Современное общество не может быть таким. А на поле правда в том, что игроки его много пинают, это очевидно. К сожалению, Марадона или Пеле также часто подвергались фолам. Нам повезло, что у Винисиуса крепкое телосложение, и он способен это выдержать", – сказал итальянский специалист.

"Мы озабочены и это вполне нормально. Он много пытается обыграть своего подопечного один на один, идет в дриблинг дриблинг… И единственный способ сохранить такого игрока, не только Винисиуса, но и всех игроков, — это справедливость. Только это может предотвратить что-то плохое", – закончил Карло.

"Реал" сыграет с "Альмерией" завтра в 19:30. "Мадрид" отстает от "Барселоны" на 11 очков, а до конца Примеры осталось 7 туров.

По теме
yellow-arrow
Хетафе возглавил спортивный директор. Последний раз он тренировал 6 лет назад
yellow-arrow
Реал Мадрид - Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2023
yellow-arrow
Модрич может пропустить первый полуфинал с Манчестер Сити
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Винисиус Карло Анчелотти Пеле Диего Марадона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде