Анчелотти сравнил Винисиуса с Марадоной и Пеле: Их также пинали по ногам

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед игрой с "Альмерией" сравнил Винисиуса с Марадоной и Пеле. Итальянский специалист говорил о фолах на игроке.

"Есть то, что происходит на поле и за его пределами. Вне игры это плохо для общества, все еще иметь расизм… Современное общество не может быть таким. А на поле правда в том, что игроки его много пинают, это очевидно. К сожалению, Марадона или Пеле также часто подвергались фолам. Нам повезло, что у Винисиуса крепкое телосложение, и он способен это выдержать", – сказал итальянский специалист.

"Мы озабочены и это вполне нормально. Он много пытается обыграть своего подопечного один на один, идет в дриблинг дриблинг… И единственный способ сохранить такого игрока, не только Винисиуса, но и всех игроков, — это справедливость. Только это может предотвратить что-то плохое", – закончил Карло.

"Реал" сыграет с "Альмерией" завтра в 19:30. "Мадрид" отстает от "Барселоны" на 11 очков, а до конца Примеры осталось 7 туров.