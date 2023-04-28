Хетафе возглавил спортивный директор. Последний раз он тренировал 6 лет назад

Спортивный директор "Хетафе" Рубен Рейес возглавил основную команду. Он уже провел первую тренировку во вглаве "тёмно-синих".

Важно то, что Рейес последние 4 года не тренировал а занимал должности спортивного директора в разных клубах.

"Хетафе" занимает в Ла Лиге 18-е место, набрав 31 очко после 31 тура. У 17-го "Кадиса" на 1 балл больше.

Рейес пришел в клуб летом 2022-го. Последний раз он тренировал "Алкобендас Спорт" в 2017-м году.