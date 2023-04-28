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СМИ: Беллингем определился с будущим клубом – это не Ман Сити
Это "Реал"
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем определился с будущим клубом, сообщает AS. Англичанин хочет перейти в мадридский "Реал".
Он считает, что со спортивной точки зрения – это улчший вариант продолжения карьеры и в ближайшее время даст согласие на переход.
Когда руководство "Реала" получит согласие от игрока, они начнут переговоры с "Дортмундом" о трансфере. При этом клуб не собирается платить больше 120 миллионов евро и если э то придется сделать, "Мадрид" выйдет из сделки. При этом в "Реале" считают, что такого не произойдет.
Ранее сообщалось, что "Мадрид" хочет дождаться согласия от игрока и только потом предлагать ему контракт и вести переговоры с "Боруссией". В клубе не хотят отдавать столько, сколько готовы заплатить в "Манчестер Сити" или "Ливерпуле".
В этом сезоне Беллингем провел за "Реал" 39 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.
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