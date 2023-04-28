  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Беллингем определился с будущим клубом – это не Ман Сити
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Беллингем определился с будущим клубом – это не Ман Сити

Испания
(1 голосов)

Это "Реал"

СМИ: Беллингем определился с будущим клубом – это не Ман Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем определился с будущим клубом, сообщает AS. Англичанин хочет перейти в мадридский "Реал".

Он считает, что со спортивной точки зрения – это улчший вариант продолжения карьеры и в ближайшее время даст согласие на переход.

Когда руководство "Реала" получит согласие от игрока, они начнут переговоры с "Дортмундом" о трансфере. При этом клуб не собирается платить больше 120 миллионов евро и если э то придется сделать, "Мадрид" выйдет из сделки. При этом в "Реале" считают, что такого не произойдет.

Ранее сообщалось, что "Мадрид" хочет дождаться согласия от игрока и только потом предлагать ему контракт и вести переговоры с "Боруссией". В клубе не хотят отдавать столько, сколько готовы заплатить в "Манчестер Сити" или "Ливерпуле".

Читайте также Реал не предложит за Беллингема столько же, сколько и Ман Сити

В этом сезоне Беллингем провел за "Реал" 39 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Хетафе возглавил спортивный директор. Последний раз он тренировал 6 лет назад
yellow-arrow
Реал Мадрид - Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2023
yellow-arrow
Анчелотти сравнил Винисиуса с Марадоной и Пеле: Их также пинали по ногам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Манчестер Сити Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде