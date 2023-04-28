Хави: Пока не знаем, случится возвращение Лео или нет

Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о возвращении Лионеля Месси. Менеджер не дал однозначных ответов.

"Пока мы не знаем, случится возвращение Лео или нет. Еще слишком рано об этом говорить. Мы сконцентрированы на игре с "Бетисом" и на победе в Ла Лиге. Что касается трансферов в будущем – посмотрим", – сказал Хави.

Хави также прокомментировал встречу "Барселоны" с представителями Ла Лиги о финансовых планах клуба.

"На этой встрече речь будет идти не только о возможном возвращении Лео. Посмотрим. Она нужна, чтобы у "Барселоны" была возможность улучшить состав на предстоящий сезон, но сейчас это не такой важный вопрос. Нам предстоит выиграть Ла Лигу. Все остальные вопросы решает Матеу (Алемани), который проинформирует нас о результатах", – сказал Хави.

Напомним, что контракт Лео с "ПСЖ" истекает в конце сезона. У аргентица есть предложение контракта от "Парижа", но он ждет действий "Барселоны", чтобы понять, удастся вернуться или нет.

Ранее сообщалось, что Хави поддерживает связь с Лео и очень хочет, чтобы аргентинец вернулся.