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Хави: Пока не знаем, случится возвращение Лео или нет

Испания
(2 голосов)

Главная интрига будущего лета

Хави: Пока не знаем, случится возвращение Лео или нет

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о возвращении Лионеля Месси. Менеджер не дал однозначных ответов.

"Пока мы не знаем, случится возвращение Лео или нет. Еще слишком рано об этом говорить. Мы сконцентрированы на игре с "Бетисом" и на победе в Ла Лиге. Что касается трансферов в будущем – посмотрим", – сказал Хави.

Хави также прокомментировал встречу "Барселоны" с представителями Ла Лиги о финансовых планах клуба.

"На этой встрече речь будет идти не только о возможном возвращении Лео. Посмотрим. Она нужна, чтобы у "Барселоны" была возможность улучшить состав на предстоящий сезон, но сейчас это не такой важный вопрос. Нам предстоит выиграть Ла Лигу. Все остальные вопросы решает Матеу (Алемани), который проинформирует нас о результатах", – сказал Хави.

Напомним, что контракт Лео с "ПСЖ" истекает в конце сезона. У аргентица есть предложение контракта от "Парижа", но он ждет действий "Барселоны", чтобы понять, удастся вернуться или нет.

Ранее сообщалось, что Хави поддерживает связь с Лео и очень хочет, чтобы аргентинец вернулся.

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В статье: Лионель Месси Барселона Хави
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Источник:
sport.es

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