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Примера. Осасуна - Реал Сосьедад 0:2. Еще один шаг к Лиге чемпионов

Испания
(1 голосов)

Баски не подпускают конкурентов

Примера. Осасуна - Реал Сосьедад 0:2. Еще один шаг к Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Сосьедад" добыл комфортную и очень важную победу в контексте борьбы за ТОП-4.

Решающим в матче стал блицкриг, который устроил неосновной состав басков на старте. Одна атака, другая, третья - и Карлос Фернандес таки спровоцировал вратаря Эрреру на автогол.

К середине тайма "Осасуна" выровняла игру, проводила свои атаки, но без толку. Последнего паса не хватало - отсюда и лишь 1 точный удар из 11.

"Ла Реал" мог доводить счет до разгромного еще в середине второго тайма, когда с лавки вышли основные исполнители - сперва Оярсабаль с паса Серлота не переиграл Эрреру, а через три минуты уже Серлот с передачи Оярсабаля попал в штангу.

В конце концов мучения "Осасуны" закончил лишь Таке Кубо плотным низовым ударом на 90-й минуте.

В таблице "Сосьедад" с 58 очками еще укрепился на 4-м месте, оторвавшись от "Вильярреала" на целых 8 баллов. Лига чемпионов все ближе к "Аноэте".

Касательно "Осасуны", то у нее 8-е место и 44 балла, но не это сейчас главное для Памплоны, ведь через неделю ей играть финал Кубка короля против "Реала". Именно там и наступит момент истины для красных.

32-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Реал Сосьедад" - 0:2

Голы: Эррера, 6 (автогол), Кубо, 90

"Осасуна": Эррера - Пенья (Авила, 69), Аридане, Крус, Ману Санчес - Монкайола, Муньос (Ибаньес, 74) - Барха (Рубен Гарсия, 69), Орос (Торро, 74), Мой Гомес - Кике (Будимир, 60)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо (Горосабель, 77), Субельдия, Ле Норманн, Муньос - Мерино, Субименди - Шо (Оярсабаль, 46), Давид Сильва (Браис Мендес, 77), Барренечеа (Кубо, 63) - Карлос Фернандес (Серлот, 63)

Предупреждения: Крус, 67, Ману Санчес, 83, Монкайола, 89 - Субельдия, 88

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Осасуна (Памплона)
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