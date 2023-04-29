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Хави: Барселона обязана выиграть Ла Лигу
Тренер считает, что команда уже на финишной прямой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави заявил, что его команда должна одержать победу в чемпионате Испании в сезоне-2022/2023.
"Я уже говорил, что "Барселона" - самый сложный для работы клуб в мире. Здесь недостаточно выигрывать 1:0, я отмечал это на презентации. А мы выиграли много матчей со счётом 1:0, играя очень хорошо. В "Барсе" нужно убеждать игрой. Люди не видят того, что происходит внутри клуба, но мы не собираемся предаваться самокритике. Мы очень ценим то, что делаем. "Барселона" должна выиграть Ла Лигу", - говорит тренер.
После матчей 31-го тура Примеры "Барселона" возглавляет турнирную таблицу, опережая идущего вторым "Реал" на 11 очков.
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