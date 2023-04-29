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Хетафе представил нового тренера. Уже второго за два дня

Испания
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Испанский клуб умеет удивлять

Хетафе представил нового тренера. Уже второго за два дня

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Хетафе" уже второй раз за два дня представила нового наставника команды. На этот раз им стал Хосе Бордалас.

Вчера, 28 апреля, “Хетафе” объявил на своих официальных ресурсах, что спортивный директор клуба отвечает за руководство первой командой. По нему новой информации не поступало – было только назначение Бордаласа.

Новый тренер сегодня уже провел первую тренировку с командой. Дебютировать после возвращении он сможет уже завтра, 30 апреля, в матче против “Эспаньола”.

Бордалас уже тренировал “Хетафе” в период с 2016 по 2021 гг, проведя во главе команды 212 матчей. Наставник вместе с “темно-синими” вышел в Ла Лигу, а впоследствии принял участие и в Лиге Европы.

Сейчас "Хетафе" идет в зоне вылета Примеры. Команда занимает 18-е место, уступая 17-му "Кадису" одним очком.

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В статье: "Хетафе" Хосе Бордалас
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