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Реал - Альмерия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая онлайн-трансляция матча Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Похоже, "Реал" уже смирился, что не сможет угнаться за "Барселоной" и взять титул в этом сезоне. Мадридцы проиграли два матча из четырех последних в Ла Лиге и отстают от первой строчки на одиннадцать очков. Существует даже риск, что "Атлетико" сдвинет "сливочных" на вторую строчку, ведь ему уже удалось подобраться на расстояние в два балла. Альмерия продолжает бороться за выживание в Ла Лиге. Пока команда занимает пятнадцатую строчку, но отставание от зоны вылета составляет всего два очка.
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Чемпионат Испании 32-й тур
29 апреля. Начало в 19:30
"Реал" - "Альмерия"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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