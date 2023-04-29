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Реал - Альмерия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Прямая онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Реал - Альмерия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

UA-Футбол
Новина українською

Похоже, "Реал" уже смирился, что не сможет угнаться за "Барселоной" и взять титул в этом сезоне. Мадридцы проиграли два матча из четырех последних в Ла Лиге и отстают от первой строчки на одиннадцать очков. Существует даже риск, что "Атлетико" сдвинет "сливочных" на вторую строчку, ведь ему уже удалось подобраться на расстояние в два балла. Альмерия продолжает бороться за выживание в Ла Лиге. Пока команда занимает пятнадцатую строчку, но отставание от зоны вылета составляет всего два очка.

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Чемпионат Испании 32-й тур
29 апреля. Начало в 19:30
"Реал" - "Альмерия"
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Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Реал (Мадрид) Альмерия смотреть футбол онлайн
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