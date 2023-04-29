Реал - Альмерия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Похоже, "Реал" уже смирился, что не сможет угнаться за "Барселоной" и взять титул в этом сезоне. Мадридцы проиграли два матча из четырех последних в Ла Лиге и отстают от первой строчки на одиннадцать очков. Существует даже риск, что "Атлетико" сдвинет "сливочных" на вторую строчку, ведь ему уже удалось подобраться на расстояние в два балла. Альмерия продолжает бороться за выживание в Ла Лиге. Пока команда занимает пятнадцатую строчку, но отставание от зоны вылета составляет всего два очка.

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Чемпионат Испании 32-й тур

29 апреля. Начало в 19:30

"Реал" - "Альмерия"

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