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Примера. Эльче - Райо Вальекано 4:0. Лучший матч худшей команды сезона

Испания
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Неожиданно

Примера. Эльче - Райо Вальекано 4:0. Лучший матч худшей команды сезона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эльче" уже давно лишился фактических шансов сохранить место в элите и вяло доигрывал сезон, но сегодня его словно подменили.

Что это было? Желание ярко проститься с Примерой? Так еще рано. Скорее, дело в "Райо", которому после сенсационной победы над "Барселоной" в среду не хватило всего и сразу.

Гости побегали минут 20-25, тогда Лежен заработал удаление необычайно грубым фолом на Милье - и игра для них закончилась.

В игре 11 на 10 "Эльче" был великолепен и беспощаден. Разгром начался с гола в раздевалку от Моренте после углового.

Затем нокдаун в нокаут превратили два гола за минуту на старте второй половины - это Бойе выиграл позицию у Катены после кросса, а Фидель мастерски воспользовался километрами свободного пространства перед собой.

На Андони Ираолу было больно смотреть - казалось, он мог взорваться прямо на скамейке. Команде, однако, его настрой не передался, и она пропустила еще - на сей раз, технику показал Гумбау с паса Хосана.

Аномалия, не иначе. В таблице все кардинально по-другому - здесь "Райо" с 43 очками идет 9-м, а "Эльче" с 16 очками отстает от предпоследнего "Эспаньола" на 12 пунктов!

32-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Райо Вальекано" - 4:0

Голы: Моренте, 45+1, Бойе, 52, Фидель, 53, Гумбау, 72

"Эльче": Бадиа - Хосан, Магальян, Клерк, Бланко (Верду, 70) - Дональд, Гумбау (Гути, 74) - Моренте, Фидель (Кольядо, 70), Милья (Меркау, 74) - Бойе (Понсе, 74)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена (Валентин, 63), Фран Гарсия - Сисс (де Томас, 63), Комесанья - Сальви (Унаи Лопес, 75), Паласон (Трехо, 63), Альваро Гарсия (Мумин, 46) - Камельо

Предупреждения: Клерк, 40 - Альваро Гарсия, 45+4, Савельич, 71

Удаление: Лежен, 27

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В статье: Эльче Райо Вальекано (Мадрид)
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