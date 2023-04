Примера. Эльче - Райо Вальекано 4:0. Лучший матч худшей команды сезона

"Эльче" уже давно лишился фактических шансов сохранить место в элите и вяло доигрывал сезон, но сегодня его словно подменили.

Что это было? Желание ярко проститься с Примерой? Так еще рано. Скорее, дело в "Райо", которому после сенсационной победы над "Барселоной" в среду не хватило всего и сразу.

Гости побегали минут 20-25, тогда Лежен заработал удаление необычайно грубым фолом на Милье - и игра для них закончилась.

В игре 11 на 10 "Эльче" был великолепен и беспощаден. Разгром начался с гола в раздевалку от Моренте после углового.

Затем нокдаун в нокаут превратили два гола за минуту на старте второй половины - это Бойе выиграл позицию у Катены после кросса, а Фидель мастерски воспользовался километрами свободного пространства перед собой.

4 - Florian Lejeune has seen his 4th red card in @LaLigaEN since the beginning of 2021/2022 season, more than any other player in the competition since then (another seven players were sent off three times). Sanctioned. ???? pic.twitter.com/BI9XU2AR5G