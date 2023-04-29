Барселона - Бетис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Барселона" уверенно шагает к титулу в этом сезоне. На утро субботы, команда имеет преимущество над "Реалом" в 11 очков, который находится на втором месте. "Бетис" в свою очередь тоже имеет задачи. Для попадания в еврокубки команде нужно не терять очки, а наоборот, набирать их. Сейчас команда занимает 6 место в чемпионате.

Подопечные Мануэля Пеллегрини выиграли лишь 1 матч из последних 5, в то время как "Барселона" проиграла лишь 1 из 5 последних. Сегодня важный матч для обеих команд.

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Чемпионат Испании 32-й тур

29 апреля. Начало в 22:00

"Барселона" - "Бетис"

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