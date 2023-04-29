Примера. Реал Мадрид - Альмерия 4:2. Реабилитировались

"Реал" отреагировал на поражение "Жироне" в прошлом туре, элегантно разбив "Альмерию".

Фактически Мадрид показал сегодня все лучшее и все худшее, что умеет. И поскольку плюсов у команды несомненно больше, а соперник был скромный, то шоу получилось на радость всем собравшимся на "Сантьяго Бернабеу".

Карим Бензема был его хэдлайнером и уже до 17-й минуты оформил дубль, но вы оценили финты и прострелы на француза от Винисиуса и Родриго? Просто сказка.

Да и не только они сегодня старались повеселить публику. Пенальти на 42-й минуте, например, принес финт Лукаса Васкеса - и так Бензема оформил хет-трик.

8 - @Benzema ???????? has scored three hat-tricks in his last eight games with @realmadriden in all competitions, same as in their previous 120 appearances with Los Blancos. Steamroller. pic.twitter.com/IH20JyxZTP — OptaJose (@OptaJose) April 29, 2023

При этом оборона Мадрида как была ненадежной в Жироне, такой и осталась сегодня. Первая же осмысленная атака "Альмерии" аккурат перед перерывом завершилась голом Лазаро в пустые ворота. Где в том эпизоде был Рюдигер? Бог его знает.

Атакующий блеск "Реала" еще раз проявился на старте второй половины, когда Родриго почти гениально пальнул с дальней дистанции точно в девятку.

Но и защита опять провалилась, причем ошибся сверхопытный Кроос - гости перехватили его ужасный пас, и быстренько организовали мяч для Робертоне.

Вот такой вот матч. Весело, ярко, есть что обсудить, но при этом фанатам "Сливочных" точно хотелось бы большей надежности. "Осасуна" в финале Кубка - дело одно, но дальше по календарю "Ман Сити" с Эрлингом Холандом, который уже забил 49 голов. Тревожно.

Ну, а касательно таблицы, то там "Реал" как минимум на пару часов сократил отставание от "Барсы" до 8 очков - 68 против 76. У "Альмерии" - 33 балла и пока еще 15-е место.

32-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Альмерия" - 4:2

Голы: Бензема, 5, 17, 42 (с пенальти), Родриго, 47 - Лазаро, 45+2, Робертоне, 61

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Рюдигер, Камавинга - Себальос, Чуамени, Кроос (Начо, 72) - Родриго (Асенсио, 72), Бензема, Винисиус (Карвахаль, 82)

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Мендес, Чуми, Родриго Эли, Акиеме (Мелеро, 75) - Пучмаль (Эгуарас, 57), Портильо, де ла Хос (Робертоне, 57), Саму Кошта (Сентельс, 75), Рамазани (Суарес, 64) - Лазаро

Предупреждения: Винисиус, 37, Камавинга, 74 - Лазаро, 66, Мендес, 67