Примера. Реал Мадрид - Альмерия 4:2. Реабилитировались

"Реал" отреагировал на поражение "Жироне" в прошлом туре, элегантно разбив "Альмерию".

Фактически Мадрид показал сегодня все лучшее и все худшее, что умеет. И поскольку плюсов у команды несомненно больше, а соперник был скромный, то шоу получилось на радость всем собравшимся на "Сантьяго Бернабеу".

Карим Бензема был его хэдлайнером и уже до 17-й минуты оформил дубль, но вы оценили финты и прострелы на француза от Винисиуса и Родриго? Просто сказка.

Да и не только они сегодня старались повеселить публику. Пенальти на 42-й минуте, например, принес финт Лукаса Васкеса - и так Бензема оформил хет-трик.

8 - @Benzema ???????? has scored three hat-tricks in his last eight games with @realmadriden in all competitions, same as in their previous 120 appearances with Los Blancos. Steamroller. pic.twitter.com/IH20JyxZTP