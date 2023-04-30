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За Барселону дебютировал 15-летний Ламин Ямал. Он стал самым молодым игроком клуба в истории
Вингер 2007 года рождения
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчерашний матч "Барселоны" против "Бетиса" в рамках 32-го матча Испании запомнился не только разгромом соперника "блаугранной". В этом поединке дебютировал за каталонцев 15-летний вингер Ламин Ямал.
Испанец стал самым молодым футболистом в истории "Барсы". В целом по всей истории Примеры он вошел в пятерку самых молодых исполнителей в возрасте 15 лет и 290 дней, сообщает Opta.
1 - Lamine Yamal has become the youngest player to make his debut for Barcelona in the history of LaLiga and the fifth overall:— OptaJose (@OptaJose) April 29, 2023
Luka Romero (15 years, 219 days).
Samson (15y, 255d)
Pedro Irastorza (15y, 288d)
Óscar Ramón (15y, 289d)
LAMINE YAMAL (15y, 290d)
Youth. pic.twitter.com/zWaN25yeOU
Ямал вышел на замену на 83-й минуте вместо Гави. Тогда счет на табло уже был 4:0.
До этого испанец дважды подряд попал в заявку "Барселоны": в предыдущих матчах против "Атлетико" и "Райо Вальекано".
Отметим, что Ямал является игроком "блауграны" U-19. Вместе с этой командой он выступал в юношеской Лиге чемпионов. Помимо этого приобщался к матчам сборной Испании U-19.
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