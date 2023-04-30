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За Барселону дебютировал 15-летний Ламин Ямал. Он стал самым молодым игроком клуба в истории

Испания
(1 голосов)

Вингер 2007 года рождения

За Барселону дебютировал 15-летний Ламин Ямал. Он стал самым молодым игроком клуба в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчерашний матч "Барселоны" против "Бетиса" в рамках 32-го матча Испании запомнился не только разгромом соперника "блаугранной". В этом поединке дебютировал за каталонцев 15-летний вингер Ламин Ямал.

Испанец стал самым молодым футболистом в истории "Барсы". В целом по всей истории Примеры он вошел в пятерку самых молодых исполнителей в возрасте 15 лет и 290 дней, сообщает Opta.

Ямал вышел на замену на 83-й минуте вместо Гави. Тогда счет на табло уже был 4:0.

До этого испанец дважды подряд попал в заявку "Барселоны": в предыдущих матчах против "Атлетико" и "Райо Вальекано".

Отметим, что Ямал является игроком "блауграны" U-19. Вместе с этой командой он выступал в юношеской Лиге чемпионов. Помимо этого приобщался к матчам сборной Испании U-19.

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В статье: Барселона Бетис (Севилья)
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Комментарии (1)
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rimofip (Киев)
30.04.2023 в 09:37
Годков эдак три ему прибавьте и будет его реальный возраст
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