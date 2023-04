За Барселону дебютировал 15-летний Ламин Ямал. Он стал самым молодым игроком клуба в истории

Вчерашний матч "Барселоны" против "Бетиса" в рамках 32-го матча Испании запомнился не только разгромом соперника "блаугранной". В этом поединке дебютировал за каталонцев 15-летний вингер Ламин Ямал.

Испанец стал самым молодым футболистом в истории "Барсы". В целом по всей истории Примеры он вошел в пятерку самых молодых исполнителей в возрасте 15 лет и 290 дней, сообщает Opta.

1 - Lamine Yamal has become the youngest player to make his debut for Barcelona in the history of LaLiga and the fifth overall:



Luka Romero (15 years, 219 days).

Samson (15y, 255d)

Pedro Irastorza (15y, 288d)

Óscar Ramón (15y, 289d)

LAMINE YAMAL (15y, 290d)



