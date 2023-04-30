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Барселона повторила свой рекорд по сухим матчам в Ла Лиге

Испания
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До абсолютного рекорда два поединка

Барселона повторила свой рекорд по сухим матчам в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 32-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" забила "Бетису" четыре безответных гола. Для "блауграны" этот поединок стал 24-м "сухим" в текущем сезоне.

Каталонцы повторили свое достижение, уже устанавливаемое в 1986/1987 годах. Однако тогда в чемпионате было 44 тура, а не как сейчас – 38.

Рекордсменом до сих пор остается "Депортиво Ла-Корунья". В сеоне 1993/1994 "бело-голубые" 26 раз держали свои ворота на замке.

В общей сложности "Барселона" в текущем чемпионате пропустила 11 голов. Во всех матчах на воротах играл Андре тер Штеген.

К концу этого сезона Ла Лиги осталось еще шесть туров. Следующий матч "блауграна" сыграет против "Осасуны" 2 мая.

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В статье: Барселона Бетис (Севилья)
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