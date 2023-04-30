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Барселона повторила свой рекорд по сухим матчам в Ла Лиге
До абсолютного рекорда два поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 32-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" забила "Бетису" четыре безответных гола. Для "блауграны" этот поединок стал 24-м "сухим" в текущем сезоне.
Каталонцы повторили свое достижение, уже устанавливаемое в 1986/1987 годах. Однако тогда в чемпионате было 44 тура, а не как сейчас – 38.
Рекордсменом до сих пор остается "Депортиво Ла-Корунья". В сеоне 1993/1994 "бело-голубые" 26 раз держали свои ворота на замке.
24 - Teams with the most clean sheets in a single LaLiga season:— OptaJose (@OptaJose) April 29, 2023
26 - Deportivo de La Coruña 1993/94 (38 matches).
24 - Atlético de Madrid 2015/16 (38)
24 - Barcelona 1986/87 (44)
24 - BARCELONA 2022/23 (32)
Lock. pic.twitter.com/hN3oMfyVdV
В общей сложности "Барселона" в текущем чемпионате пропустила 11 голов. Во всех матчах на воротах играл Андре тер Штеген.
К концу этого сезона Ла Лиги осталось еще шесть туров. Следующий матч "блауграна" сыграет против "Осасуны" 2 мая.
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