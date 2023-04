Барселона повторила свой рекорд по сухим матчам в Ла Лиге

В матче 32-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" забила "Бетису" четыре безответных гола. Для "блауграны" этот поединок стал 24-м "сухим" в текущем сезоне.

Каталонцы повторили свое достижение, уже устанавливаемое в 1986/1987 годах. Однако тогда в чемпионате было 44 тура, а не как сейчас – 38.

Рекордсменом до сих пор остается "Депортиво Ла-Корунья". В сеоне 1993/1994 "бело-голубые" 26 раз держали свои ворота на замке.

24 - Teams with the most clean sheets in a single LaLiga season:



26 - Deportivo de La Coruña 1993/94 (38 matches).

24 - Atlético de Madrid 2015/16 (38)

24 - Barcelona 1986/87 (44)

24 - BARCELONA 2022/23 (32)



