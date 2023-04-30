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Бускетс не уйдет из Барселоны летом. Хави считает его ключевым игроком
Вероятное продление контракта еще на один год
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс не покинет команду летом. Как сообщил Фабрицио Романо, игрок и клуб ведут переговоры на счет продления контракта.
Стороны планируют заключить соглашение еще на год. Текущий контракт истекает в конце этого сезона.
“Буси (Бускетс – ред.) для меня является ключевым, решающим. Он тактически идеальный футболист, и я надеюсь, что он останется, но... это зависит от него”, – заявил Хави.
В этом сезоне на счету 34-летнего Бускетса 38 матчей. В свой актив он записал четыре ассиста, а в пассив – 10 желтых и одно удаление.
Серхио выступает за "Барселону" на протяжении всей своей карьеры. В общей сложности на его счету 718 поединков в составе "блауграны".
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