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Бускетс не уйдет из Барселоны летом. Хави считает его ключевым игроком

Испания
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Вероятное продление контракта еще на один год

Бускетс не уйдет из Барселоны летом. Хави считает его ключевым игроком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс не покинет команду летом. Как сообщил Фабрицио Романо, игрок и клуб ведут переговоры на счет продления контракта.

Стороны планируют заключить соглашение еще на год. Текущий контракт истекает в конце этого сезона.

“Буси (Бускетс – ред.) для меня является ключевым, решающим. Он тактически идеальный футболист, и я надеюсь, что он останется, но... это зависит от него”, – заявил Хави.

В этом сезоне на счету 34-летнего Бускетса 38 матчей. В свой актив он записал четыре ассиста, а в пассив – 10 желтых и одно удаление.

Серхио выступает за "Барселону" на протяжении всей своей карьеры. В общей сложности на его счету 718 поединков в составе "блауграны".

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В статье: Серхио Бускетс Барселона Хави
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Доктор Хаймарс
30.04.2023 в 12:28
Оставить Бускетса неверное решение. Но раз Король так хочет, то так тому и быть. Это воля Божья, ибо Король наместник Бога на Земле.
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