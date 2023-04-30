Анчелотти: Арбитр не должен давать Винисиусу желтые карточки за то, что он жалуется

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о 10-й желтой карточке вингера мадридцев Винисиуса Жуниора за один сезон:

"У него десять желтых карточек этого сезона Ла Лиги, и это довольно неожиданно. У самого грязного полузащитника лиги нет десять карт! Да, Винисиусу нужно добавлять, но ему дают слишком много карточек, а тем, кто бьет его по ногам, наоборот, недостаточно много.

Желтые карточки дают жалобы, апелляции. Но арбитр – это тот же судья в суде, на которого жалобы не действуют. Арбитр должен быть слишком сосредоточен на игре, и жалоба не должна влиять на то, что будет дальше. Арбитр не должен показывать карточки из-за того, что Винисиус жалуется", - сказал коуч.