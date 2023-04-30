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Реал не рассматривает Зидана на должность главного тренера

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Реал не рассматривает Зидана на должность главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" не будет рассматривать кандидатуру Зинедина Зидана в качестве нового главного тренера, если Карло Анчелотти уйдет с должности этим летом. Об этом сообщает издание Marca.

Возможно, смена тренера не произойдет. Нынешний главный коуч команды Карло Анчелотти резко высказывается относительно смены клуба: "Я уйду отсюда, только если меня уволят".

Зинедин остается безработным после того, как покинул "Реал" два года назад. Под руководством Зидана "Реал" стал первым клубом в истории, который выиграл три Лиги чемпионов подряд.

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В статье: Карло Анчелотти Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
marca.com

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