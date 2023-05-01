У Гризманна третий показатель ассистов в этом сезоне в топ-5 лиг. Он уступает лишь де Брюйне и Месси

В матче 32-го тура Ла Лиги "Атлетико" - "Вальядолид" Антуан Гризманн отдал две голевые передачи. Всего француз в этом сезоне сделал 12 ассистов в матчах чемпионата.

Только де Брюйне (16) и Месси (15) имеют больше голевых передач, чем Антуан (12) в этом сезоне среди игроков пяти лучших европейских лиг.

Форвард "Атлетико" в этом сезоне принял участие в 32 матчах Ла Лиги и забил 11 мячей.