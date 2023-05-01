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Хави: В Лиге обычно побеждают лучшие. Соревнования на вылет более несправедливы

Испания
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В турнирах на вылет пока не получается

Хави: В Лиге обычно побеждают лучшие. Соревнования на вылет более несправедливы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави перед матчем с "Осасуной" рассказал, что хочет как можно быстрее выиграть чемпионат. Он считает, что лигу выиграть сложнее, чем турнир на вылет.

"Я хочу выиграть лигу как можно скорее. Клубу, персоналу и игрокам это важно. Мы должны выиграть титул независимо от того, где это произойдет. Мы должны сосредоточиться на том, что контролируем сами.

До сих пор мы были лидерами, потому что были единой командой, семьей. Все игроки сделали команду приоритетом. Таким образом мы выиграли Суперкубок и оторвались на 11 очков от "Мадрида".

Мы поздравили "Реал" в прошлом году, когда они стали чемпионами. Мы, футбольные профессионалы, знаем, что в лиге обычно побеждают лучшие. Тот, кто был стабильнее. Соревнования на вылет более несправедливы, чем регулярный чемпионат. Мы еще ничего не выиграли, но я ценю слова Анчелотти", – сказал главный тренер "Барселоны".

Напомним, что "Барселона" оторвалась от "Реала" на 11 очков в турнирной таблице. До конца чемпионата ещё 6 туров, а отставание "Атлетико" от "Мадрида" составляет всего 2 балла.

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В статье: Барселона Хави
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Источник:
sport.es

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