Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Бензема уже не молод. Цель на будущее – подписать нападающего
Карло поделился трансферными планами
Фото: twitter.com/realmadrid
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед матчем с "Сосьедадом" поделился тем, что можно улучшить в составе команды. Клубу нужен центральный нападающий.
"Цель клуба на будущее – подписать центрального нападающего, потому что Карим (Бензема) уже не молод. Но пока Карим в порядке, мы об этом не думаем.
В прошлом году линия атаки работала очень хорошо, в этом сезоне тоже. У Бензема были взлеты и падения, но Винисиус и Родриго прогрессируют. В последние два года это не было главной проблемой", – сказал менеджер "Реала".
Ранее об этом же сообщали журналисты. "Реал" рассматривал подписание Душана Влаховича из "Ювентуса", но до того, как "туринцам" вернули 15 очков. Если "синьора" все же будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, "Мадриду" будет сложно оформить сделку по подписанию серба.
Популярное сейчас
- Разведка Британии: РФ построила одну из самых масштабных систем сооружений обороны в мире
- Шахтер претендует на вторую корзину Лиги чемпионов 2023/24
- В Бахмуте погиб американский доброволец
- СМИ: Беллингем определился с будущим клубом – это не Ман Сити
- Сестра-модель бразильской звезды получила лицензию агента FIFA и начинает карьеру в футболе. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО