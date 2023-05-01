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Анчелотти: Бензема уже не молод. Цель на будущее – подписать нападающего

Испания
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Карло поделился трансферными планами

Анчелотти: Бензема уже не молод. Цель на будущее – подписать нападающего

Фото: twitter.com/realmadrid

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед матчем с "Сосьедадом" поделился тем, что можно улучшить в составе команды. Клубу нужен центральный нападающий.

"Цель клуба на будущее – подписать центрального нападающего, потому что Карим (Бензема) уже не молод. Но пока Карим в порядке, мы об этом не думаем.

В прошлом году линия атаки работала очень хорошо, в этом сезоне тоже. У Бензема были взлеты и падения, но Винисиус и Родриго прогрессируют. В последние два года это не было главной проблемой", – сказал менеджер "Реала".

Ранее об этом же сообщали журналисты. "Реал" рассматривал подписание Душана Влаховича из "Ювентуса", но до того, как "туринцам" вернули 15 очков. Если "синьора" все же будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, "Мадриду" будет сложно оформить сделку по подписанию серба.

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В статье: Карим Бензема Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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