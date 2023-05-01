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Глава Ла Лиги: АПЛ убыточна, несмотря на то, что это крупнейший турнир в мире с точки зрения экономики

Испания
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Президент Ла Лиги также критикует Лигу чемпионов

Глава Ла Лиги: АПЛ убыточна, несмотря на то, что это крупнейший турнир в мире с точки зрения экономики

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Хавьер Тебас дал интервью нидерландской газете AD, в которой раскритиковал модель АПЛ. Он также считает, что в Лиге чемпионов должно вытупать меньшее количество команд из одной страны.

"Британское правительство критикует модель Премьер-лиги. Эта модель убыточна, она основана на регулярных инвестициях со стороны владельцев клубов. Если бы не инвестиции, список (самых богатых клубов) от Deloitte выглядел бы иначе. Если бы список Deloitte включал клубы с наибольшей чистой прибылью, английских там не было бы.

Да, АПЛ с точки зрения экономики – крупнейший турнир в мире. Но нельзя бороться с Премьер-лигой так, как это делают "Барселона", "Реал" и "Ювентус", создавая новую Суперлигу, которая уничтожит национальные чемпионатыа", – подчеркнул Тебас.

При этом Тебас также раскритиковал и Лигу чемпионов:

"В 2024 году появится новая модель Лиги чемпионов, но следует начать работу над моделью другого типа, моделью, которая больше обращается к истокам европейского турнира национальных чемпионов, с участием чемпионов со всех уголков Европы. Я представляю Ла Лигу, но Четвертый испанский клуб — это не улучшение для Лиги чемпионов.

Клубы, играющие в еврокубках, зарабатывают так много, что существует очень большой разрыв с остальными клубами в их собственной стране. И было неправильно, что в 2016 году для клубов из высшей лиги было выделено больше мест в Лиге чемпионов. Я с самого начала выступал против четырех клубов из Испании в Лиге чемпионов. Четыре команды из Серии А, Премьер-Лиги, Бундеслиги и Лиги 1 ожно компенсировать за счет команд из более мелких лиг", – сказал Хавьер.

Напомним, что глава УЕФА Александер Чеферин ранее отвечал критикам, что АПЛ – та модель, на которую стоит равняться.

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В статье: АПЛ Хавьер Тебас
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Источник:
marca.com

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