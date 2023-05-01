Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Глава Ла Лиги: АПЛ убыточна, несмотря на то, что это крупнейший турнир в мире с точки зрения экономики
Президент Ла Лиги также критикует Лигу чемпионов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Хавьер Тебас дал интервью нидерландской газете AD, в которой раскритиковал модель АПЛ. Он также считает, что в Лиге чемпионов должно вытупать меньшее количество команд из одной страны.
"Британское правительство критикует модель Премьер-лиги. Эта модель убыточна, она основана на регулярных инвестициях со стороны владельцев клубов. Если бы не инвестиции, список (самых богатых клубов) от Deloitte выглядел бы иначе. Если бы список Deloitte включал клубы с наибольшей чистой прибылью, английских там не было бы.
Да, АПЛ с точки зрения экономики – крупнейший турнир в мире. Но нельзя бороться с Премьер-лигой так, как это делают "Барселона", "Реал" и "Ювентус", создавая новую Суперлигу, которая уничтожит национальные чемпионатыа", – подчеркнул Тебас.
При этом Тебас также раскритиковал и Лигу чемпионов:
"В 2024 году появится новая модель Лиги чемпионов, но следует начать работу над моделью другого типа, моделью, которая больше обращается к истокам европейского турнира национальных чемпионов, с участием чемпионов со всех уголков Европы. Я представляю Ла Лигу, но Четвертый испанский клуб — это не улучшение для Лиги чемпионов.
Клубы, играющие в еврокубках, зарабатывают так много, что существует очень большой разрыв с остальными клубами в их собственной стране. И было неправильно, что в 2016 году для клубов из высшей лиги было выделено больше мест в Лиге чемпионов. Я с самого начала выступал против четырех клубов из Испании в Лиге чемпионов. Четыре команды из Серии А, Премьер-Лиги, Бундеслиги и Лиги 1 ожно компенсировать за счет команд из более мелких лиг", – сказал Хавьер.
Напомним, что глава УЕФА Александер Чеферин ранее отвечал критикам, что АПЛ – та модель, на которую стоит равняться.
Популярное сейчас
- "Больше, чем армия Венгрии". Известно, сколько личного состава и техники задействовано врагом в Бахмуте
- В Бахмуте погиб американский доброволец
- Зинченко встретит Мудрика, два матча Цыганкова, тур УПЛ. Расписание футбола на 1-7 мая
- Дебют Шовковского-тренера, Вернидуб против Ротаня и Рома - Милан. Расписание футбола на 27-30 апреля
- Сестра-модель бразильской звезды получила лицензию агента FIFA и начинает карьеру в футболе. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
Новости по теме
- 21:02 Зарубежные Чеферин ответил критикам АПЛ: С тех пор, как они сказали "нет" Суперлиге, Премьер-лигу демонизировали и заклеймили как самостоятельную Суперлигу
- 06:20 Зарубежные Сборную Украины может возглавить хорват, президент Ла Лиги оболгал Барселону. Главные новости за 3 апреля
- 19:52 Зарубежные Тебас: АПЛ разрушает футбол, она не смогла регулировать сама себя, для этого хотят создать отдельный орган. Мы предупреждали об этом