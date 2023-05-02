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Анчелотти опроверг слухи о переговорах со сборной Бразилии
Специалист утверждает, что никогда ни с кем не разговаривал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти рассказал, были ли у него переговоры о работе со сборной Бразилии.
"Я уже сказал, что не буду говорить о своем будущем. Но послушайте, дедлайн – это чепуха. Крайнего срока нет, потому что я никогда ни с кем не разговаривал", – приводит слова Анчелотти AS.
Ранее в СМИ была информация, что Федерация футбола Бразилии установила перед итальянцем крайний срок на размышление надпредложением возглавить "Селесао" до 25 мая. Контракт Анчелотти с мадридским "Реалом" истекает летом 2024 года.
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