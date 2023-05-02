Анчелотти опроверг слухи о переговорах со сборной Бразилии

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти рассказал, были ли у него переговоры о работе со сборной Бразилии.

"Я уже сказал, что не буду говорить о своем будущем. Но послушайте, дедлайн – это чепуха. Крайнего срока нет, потому что я никогда ни с кем не разговаривал", – приводит слова Анчелотти AS.

Ранее в СМИ была информация, что Федерация футбола Бразилии установила перед итальянцем крайний срок на размышление надпредложением возглавить "Селесао" до 25 мая. Контракт Анчелотти с мадридским "Реалом" истекает летом 2024 года.