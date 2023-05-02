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В этот день Барселона в последний раз забила прямым ударом со штрафного. Это сделал Месси 2 года назад

Испания
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(2 голосов)

Хорошее время чтобы вернуться

В этот день Барселона в последний раз забила прямым ударом со штрафного. Это сделал Месси 2 года назад

фото из свободных источников

Новина українською

"Барселона" уже два года не забивает прямыми ударами со штрафных. Последний гол на счету Лионеля Месси, который ушел летом 2021-го.

Аргентинец сделал это 2-го мая 2021-го в матче Примеры против "Валенсии" (3:2).

С того момента игроки "Барселоны" сделали 33 удара со штрафного, но так ни разу и не забили.

Напомним, что Месси ждет приглашения вернуться от "Барселоны". Клуб должен согласовать финансовый план с Ла Лигой и только потом сможет предложить контракт аргентинцу. Сообщалось, что Лео ждет сделка на один или два года, но последний вариант более выгоден клубу.

В этом году Лео исполняется 36 лет. Он провел 37 мачтей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в этом сезоне.

Гол можно посмотреть на видео с 01:26.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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Доктор Хаймарс
02.05.2023 в 18:42
Ганьбище яке... Ну нічого, нічого.. Мессі прийде, порядок наведе.
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