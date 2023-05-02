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В этот день Барселона в последний раз забила прямым ударом со штрафного. Это сделал Месси 2 года назад
Хорошее время чтобы вернуться
фото из свободных источников
"Барселона" уже два года не забивает прямыми ударами со штрафных. Последний гол на счету Лионеля Месси, который ушел летом 2021-го.
Аргентинец сделал это 2-го мая 2021-го в матче Примеры против "Валенсии" (3:2).
С того момента игроки "Барселоны" сделали 33 удара со штрафного, но так ни разу и не забили.
Напомним, что Месси ждет приглашения вернуться от "Барселоны". Клуб должен согласовать финансовый план с Ла Лигой и только потом сможет предложить контракт аргентинцу. Сообщалось, что Лео ждет сделка на один или два года, но последний вариант более выгоден клубу.
В этом году Лео исполняется 36 лет. Он провел 37 мачтей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в этом сезоне.
Гол можно посмотреть на видео с 01:26.
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