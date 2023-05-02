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Барселона - Осасуна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Прямая онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Барселона - Осасуна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

UA-Футбол
Новина українською

Каталонский гранд возглавляет таблицу Ла Лиги, имея одиннадцать очков преимущества над "Реалом". На выходных каталонцы впервые за месяц одержали победу с разницей в два и более мяча, разбив "Бетис" 4:0. "Осасуна" идет девятой. Мысли памплонцев сейчас могут быть связаны с Кубком Испании, ведь на выходных команду ожидает дуэль с "Реалом" в финальном поединке за кубок короля.

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Чемпионат Испании 33-й тур
2 апреля. Начало в 20:30
"Барселона" - "Осасуна"
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В статье: Барселона Осасуна (Памплона) смотреть футбол онлайн
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