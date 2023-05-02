Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Сосьедад - Реал Мадрид: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция
Матч точно не будет проходным
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 мая, состоится матч 33-го тура Ла Лиги, в котором "Реал Сосьедад" примет "Реал" Мадрид.
Мадрид все еще формально цепляется за чемпионство. Шансы, конечно, у "сливочных" остаются только на бумаге, но побеждать сегодня им нужно, чтобы как минимум затянуть чемпионскую гонку.
А вот "Сосьедад" внезапно в этом сезоне претендует на зону Лиги чемпионов. Команда обороняет 4-ю строчку в таблице от посягательств "Виляьрреала".
Так что, очки нужны обеим соперникам, а это значит, что нас ждет боевой матч, который точно не будет проходным.
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпіонат Іспанії. 33-й тур
2 квітня. Початок о 23:00
"Реал Сосьедад" - "Реал" Мадрид
Трансляція - MEGOGO
Популярное сейчас
- В Запорожье раздался взрыв, в Херсонской области россияне сбросили бомбы на остров
- Фанат-призрак, пес укусил вратаря и… Таврия. О легендарной победе в истории Чили
- "Я не поддерживаю убийство вами детей". Спикер Палаты представителей США резко ответил на некорректный вопрос пропагандиста из РФ
- Цыганков отдал ассист в матче с Севильей
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО