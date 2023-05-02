Реал Сосьедад - Реал Мадрид: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция

Сегодня, 2 мая, состоится матч 33-го тура Ла Лиги, в котором "Реал Сосьедад" примет "Реал" Мадрид.

Мадрид все еще формально цепляется за чемпионство. Шансы, конечно, у "сливочных" остаются только на бумаге, но побеждать сегодня им нужно, чтобы как минимум затянуть чемпионскую гонку.

А вот "Сосьедад" внезапно в этом сезоне претендует на зону Лиги чемпионов. Команда обороняет 4-ю строчку в таблице от посягательств "Виляьрреала".

Так что, очки нужны обеим соперникам, а это значит, что нас ждет боевой матч, который точно не будет проходным.

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Чемпіонат Іспанії. 33-й тур

2 квітня. Початок о 23:00

"Реал Сосьедад" - "Реал" Мадрид

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