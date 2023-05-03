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Официально: летом Барселону покинет спортивный директор

Испания
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Он пришел в клуб вместе с Лапортой

Официально: летом Барселону покинет спортивный директор

Фото из открытых источников

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Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани летом покинет клуб, несмотря на контракт до 2024-го. Он хочет начать новый проект.

Сообщается, что пока единственное конкретное предложение у Матеу – от "Астон Виллы". Клуб хочет строить долгосрочный проект с Алемани и Эмери.

При этом, Алемани поможет клубу осуществить летние трансферы, не смотря на то, что официально покинет свой пост 30-го июня.

Алемани пришел в клуб вместе с победой на президентских выборах Жоана Лапорты. Он помог команде подписать Торреса, Депая, Обамеянга, Рафинью, Кунде, Левандовского, Кристенсена и Кесье.

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В статье: Барселона
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Источник:
fcbarcelona.com

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