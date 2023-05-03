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Официально: летом Барселону покинет спортивный директор
Он пришел в клуб вместе с Лапортой
Фото из открытых источников
Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани летом покинет клуб, несмотря на контракт до 2024-го. Он хочет начать новый проект.
Сообщается, что пока единственное конкретное предложение у Матеу – от "Астон Виллы". Клуб хочет строить долгосрочный проект с Алемани и Эмери.
При этом, Алемани поможет клубу осуществить летние трансферы, не смотря на то, что официально покинет свой пост 30-го июня.
Алемани пришел в клуб вместе с победой на президентских выборах Жоана Лапорты. Он помог команде подписать Торреса, Депая, Обамеянга, Рафинью, Кунде, Левандовского, Кристенсена и Кесье.
Aston Villa have made a formal proposal to Mateu Alemany to start new project & work together with Unai Emery. ???????????? #AVFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2023
It’s one of the most concrete options for Alemany, as @GerardRomero called — Mateu will leave Barcelona on June 30. pic.twitter.com/Qjug5QzwqV
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