Примера. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0. Победил тот, кто больше хотел

Мадридский "Реал" показал беззубый, некачественный футбол и по делу проиграл на поле "Реала Сосьедад".

Скажете, сенсация? Ничего подобного. "Сливочные" давно потеряли шансы на чемпионство, вот и берегли силы и ветеранов на субботний финал Кубка. В то же время "Сосьедад" ведет борьбу за место в ЛЧ, и для него каждое очко на счету.

Собственно, игра сегодня это показала. Баски со старта включили высокий прессинг, серьезные скорости, стремились доминировать. А что "Реал"? Без дисквалифицированного Винисиуса и Бензема, которому штаб дал отдохнуть, у него совершенно не клеилась игра в атаке. Вспомнить можно только удар Милитао после углового на старте - и это за 90 минут!

8 - Takefusa Kubo ????????has scored 8 goals in 30 games for @RealSociedadEN in #LaLiga 2022/23, the most of any Japanese player in a single season in the competition and two more goals than in his previous four seasons combined in the top-flight (6 goals in 94 appearances). Stellar. pic.twitter.com/coWmhFGmgr — OptaJose (@OptaJose) May 2, 2023

"Ла Реал" атаковал куда острее. Еще в первом тайме хозяева чудом не забили дважды - Субименди с метра попал в перекладину, а Сильва любимой левой не пробил Куртуа из пределов штрафной.

Впрочем, не беда. Уже на старте второй половины Милитао чудовищной обрезкой вывел Кубо на пустые ворота - и японец открыл счет.

Мадрид очень вяло попробовал перевести игру на половину басков, но дальше Карвахаль пошел в подкат прямой ногой, заработал красную - и на этом все.

Минуты с 65-й команды откровенно доигрывали и на поле не происходило ничего, аж пока на 85-й минуте Барренечеа не забил еще, использовав пассивность Васкеса.

Real Madrid en Champions // Real Madrid en Liga pic.twitter.com/vL9KaOEaXX — Danik (@DanikRM_) May 2, 2023

В таблице Мадрид отстает от "Барсы" уже на 14 очков. Каталонцам осталось победить еще раз, чтобы отпраздновать титул. Ну, а "Реал Сосьедад" с 61 очком укрепился на 4-й строчке; его отрыв от "Вильярреала" достиг 8 баллов, так что ЛЧ уже рядом.

33-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 2:0

Голы: Кубо, 47, Барренечеа, 85

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Элустондо, 63), Субельдия (Пачеко, 64), Ле Норманн, Муньос - Субименди - Кубо (Барренечеа, 74), Мерино, Давид Сильва (Ильярраменди, 89), Оярсабаль - Серлот (Карлос Фернандес, 74)

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо - Себальос, Чуамени, Кроос (Васкес, 63) - Асенсио (Аррибас, 82), Мариано (Альваро, 59), Родриго

Предупреждения: Горосабель, 22 - Карвахаль, 53, Себальос, 79, Начо, 87, Родриго, 90+1

Удаление: Карвахаль, 61