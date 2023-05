Примера. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0. Победил тот, кто больше хотел

Мадридский "Реал" показал беззубый, некачественный футбол и по делу проиграл на поле "Реала Сосьедад".

Скажете, сенсация? Ничего подобного. "Сливочные" давно потеряли шансы на чемпионство, вот и берегли силы и ветеранов на субботний финал Кубка. В то же время "Сосьедад" ведет борьбу за место в ЛЧ, и для него каждое очко на счету.

Собственно, игра сегодня это показала. Баски со старта включили высокий прессинг, серьезные скорости, стремились доминировать. А что "Реал"? Без дисквалифицированного Винисиуса и Бензема, которому штаб дал отдохнуть, у него совершенно не клеилась игра в атаке. Вспомнить можно только удар Милитао после углового на старте - и это за 90 минут!

8 - Takefusa Kubo ????????has scored 8 goals in 30 games for @RealSociedadEN in #LaLiga 2022/23, the most of any Japanese player in a single season in the competition and two more goals than in his previous four seasons combined in the top-flight (6 goals in 94 appearances). Stellar. pic.twitter.com/coWmhFGmgr