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Примера. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0. Победил тот, кто больше хотел

Испания
(1 голосов)

Чемпионат "Сливочным" уже неинтересен

Примера. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0. Победил тот, кто больше хотел

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" показал беззубый, некачественный футбол и по делу проиграл на поле "Реала Сосьедад".

Скажете, сенсация? Ничего подобного. "Сливочные" давно потеряли шансы на чемпионство, вот и берегли силы и ветеранов на субботний финал Кубка. В то же время "Сосьедад" ведет борьбу за место в ЛЧ, и для него каждое очко на счету.

Собственно, игра сегодня это показала. Баски со старта включили высокий прессинг, серьезные скорости, стремились доминировать. А что "Реал"? Без дисквалифицированного Винисиуса и Бензема, которому штаб дал отдохнуть, у него совершенно не клеилась игра в атаке. Вспомнить можно только удар Милитао после углового на старте - и это за 90 минут!

"Ла Реал" атаковал куда острее. Еще в первом тайме хозяева чудом не забили дважды - Субименди с метра попал в перекладину, а Сильва любимой левой не пробил Куртуа из пределов штрафной.

Впрочем, не беда. Уже на старте второй половины Милитао чудовищной обрезкой вывел Кубо на пустые ворота - и японец открыл счет.

Мадрид очень вяло попробовал перевести игру на половину басков, но дальше Карвахаль пошел в подкат прямой ногой, заработал красную - и на этом все.

Минуты с 65-й команды откровенно доигрывали и на поле не происходило ничего, аж пока на 85-й минуте Барренечеа не забил еще, использовав пассивность Васкеса.

В таблице Мадрид отстает от "Барсы" уже на 14 очков. Каталонцам осталось победить еще раз, чтобы отпраздновать титул. Ну, а "Реал Сосьедад" с 61 очком укрепился на 4-й строчке; его отрыв от "Вильярреала" достиг 8 баллов, так что ЛЧ уже рядом.

33-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 2:0

Голы: Кубо, 47, Барренечеа, 85

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Элустондо, 63), Субельдия (Пачеко, 64), Ле Норманн, Муньос - Субименди - Кубо (Барренечеа, 74), Мерино, Давид Сильва (Ильярраменди, 89), Оярсабаль - Серлот (Карлос Фернандес, 74)

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо - Себальос, Чуамени, Кроос (Васкес, 63) - Асенсио (Аррибас, 82), Мариано (Альваро, 59), Родриго

Предупреждения: Горосабель, 22 - Карвахаль, 53, Себальос, 79, Начо, 87, Родриго, 90+1

Удаление: Карвахаль, 61

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
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Комментарии (10)
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Доктор Хаймарс
03.05.2023 в 01:41
Реал обсирается в финале кубка Испании... МС делает из него отбивную... Атлетико на финише обходит его... папу Карло гонят поганой метлой... Во сюжет!
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.05.2023 в 01:34
Удачи Атлетико!!!
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+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.05.2023 в 01:33
Как же это приятно , когда иадрид@сы теряют очки. С нетерпением жду, когда МС натянут им трусы на голову
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+1
0
Доктор Хаймарс
03.05.2023 в 01:29
Атлетико вперёд! Вперёд мои дорогие.
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+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.05.2023 в 01:35
Хорошая команда, уже неделю за них болею и еще пять туров поболею
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+1
0
Доктор Хаймарс
03.05.2023 в 01:49
Да не говори, просто чудесные парни эти индейцы! Если б я не был болельщиком Барсы, я бы стал болельщиком Атлетико.
0
0
kalan-86 (Анкара)
03.05.2023 в 01:20
Добре, що хоч Лунін цього разу не грав.
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0
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
03.05.2023 в 01:02
Небольшая демонстрация для Папы Карло матча с Манчестер Сити, если не будет Модрича. Конечно, сегодня не было половины основы, РС не так боялись идти в прессинг, ведь за спиной не было Винисиуса. Но то, что Себальос и Чуамени очень плохо играют под прессингом, не чувствуют игру и не открываются, это было заметно еще в предсезонке с Барселоной, когда первый тайм Мадрид не мог половину поля перейти. Сити же вообще загонит такой Мадрид во вратарскую и не выпустит. Радует то, что Модрич интенсивно восстанавливается и, вроде бы, даже успевает к финалу Кубка Короля. Но в любом случае, уже скоро придется учиться играть без хорватского Маэстро, и тогда Реал ждут проблемы, еще большие чем после ухода Криштиану.
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0
-2
Доктор Хаймарс
03.05.2023 в 01:14
Вам бы и кубок слить перед игрой с МС, а то мало ли, поломают кого-нибудь. Ну нафига он вам нужен кубок этот, ну?
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+2
0
avatar
Loader (Днепр)
03.05.2023 в 01:53
0
0

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