  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: Наступает важный период, когда нам надо избегать ошибок
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Наступает важный период, когда нам надо избегать ошибок

Испания
(1 голосов)

Наставник "Реала" рассказал о поражении от "Реала Сосьедад"

Анчелотти: Наступает важный период, когда нам надо избегать ошибок

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от "Реала Сосьедад" в матче 33-го тура Ла Лиги (0:2).

"Первый тайм был хорошим, потом мы пропустили, и все пошло неправильно, все усложнилось. Вторая половина у нас была не так хороша. Да, я протестовал против удаления. Еще не говорил с Карвахалем, так что не знаю, что именно произошло.

Сейчас для нас наступает очень важный момент. Мы должны избегать ошибок, которые допускали в последнее время, и должны прибавить в двух следующих играх. Правда, что игроки держат в голове предстоящие матчи против "Осасуны" и "Сити".

Когда проигрываешь, это всегда неприятно, но мы должны смотреть вперед. Финал Кубка Испании уже близко, и мы хотим его выиграть. А затем будет Лига чемпионов", - цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, 7 мая мадридцы сыграют с "Осасуной" в финале Кубка Испании, а 9-го числа команду ждет полуфинальная игра Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

По теме
yellow-arrow
Сливочная капитуляция. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Примера. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0. Победил тот, кто больше хотел
yellow-arrow
Официально: летом Барселону покинет спортивный директор
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде