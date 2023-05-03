Анчелотти: Наступает важный период, когда нам надо избегать ошибок

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от "Реала Сосьедад" в матче 33-го тура Ла Лиги (0:2).

"Первый тайм был хорошим, потом мы пропустили, и все пошло неправильно, все усложнилось. Вторая половина у нас была не так хороша. Да, я протестовал против удаления. Еще не говорил с Карвахалем, так что не знаю, что именно произошло.

Сейчас для нас наступает очень важный момент. Мы должны избегать ошибок, которые допускали в последнее время, и должны прибавить в двух следующих играх. Правда, что игроки держат в голове предстоящие матчи против "Осасуны" и "Сити".

Когда проигрываешь, это всегда неприятно, но мы должны смотреть вперед. Финал Кубка Испании уже близко, и мы хотим его выиграть. А затем будет Лига чемпионов", - цитирует Анчелотти Marca.