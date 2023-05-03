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Контракт в стиле Челси: Реал близок к закрытию сделки по Беллингему
Соглашение до 2029-го
Фото: twitter.com/BVB
"Реал" близок к тому, чтобы закрыть сделку по Джуду Беллингему, сообщает Marca. 19-летний англичанин подпишет контракт до лета 2029-го.
Сообщается, что "Мадрид" уже ведет переговоры с "Боруссией" по сумме сделки. "Дортмунд" просит 140 миллионов евро, тогда как "Реал" постарается снизить стоимость до 100-120 миллионов евро.
"Беллингем" пришел в "Боруссию" из "Бирмингема" в 16-летнем возрасте за 25 миллионов евро. Англичанин выступал в основе сборной Англиикоторая долшла до 1/4 финала на чемпионате мира в Катаре.
В этом сезоне Беллингем провел за "Боруссию" 40 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.
Отметим, что ранее в этом сезоне "Челси" с новичками заключал контракты более чем на 6 лет, чтобы вписаться в фэйр-плей и растянуть большие траты во времени.
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