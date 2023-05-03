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Спортивный директор Барселоны Алемани против возвращения Месси. Он покинет клуб летом
Не сошлись в видении с Лапортой?
ФК Валенсия/Автор неизвестен
Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани выступал против возвращения Лионеля Месси, сообщает журналистка Вероника Брунати. Он хотел обновить состав за счет молодых игроков.
Алемани уйдет из "Барсы" 30-го июня и скорее всего придет в проект "Астон Виллы" работать вместе с Унаем Эмери.
На этой неделе "Барселона" проведет встречу с руководством Ла Лиги по вопросам экономического обоснования трансфера. Клуб не будет предлагать контракт Лео, пока не убедиться, что сможет зарегистрировать его и других игроков летом.
Отмечается, что у Месси также будут предложения от других клубов.
Напомним, что Месси точно покинет "ПСЖ" этим летом. Аргентинец не будет продлевать контракт с клубом.
De todo lo adelantado el sábado en este twitt se aceleraron los tiempos: #Messi no renovará con el #PSG.— Veronica Brunati (@verobrunati) May 3, 2023
Ahora veamos cómo resuelve #Barca .
1. Nueva reunión con La Liga por el plan de viabilidad esta semana.
2. Antes del 15/5 habilitación para jugar La Champions (sin sanción… https://t.co/K0Ay5fhKAi
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