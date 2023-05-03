  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Спортивный директор Барселоны Алемани против возвращения Месси. Он покинет клуб летом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортивный директор Барселоны Алемани против возвращения Месси. Он покинет клуб летом

Испания
(1 голосов)

Не сошлись в видении с Лапортой?

Спортивный директор Барселоны Алемани против возвращения Месси. Он покинет клуб летом

ФК Валенсия/Автор неизвестен

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани выступал против возвращения Лионеля Месси, сообщает журналистка Вероника Брунати. Он хотел обновить состав за счет молодых игроков.

Алемани уйдет из "Барсы" 30-го июня и скорее всего придет в проект "Астон Виллы" работать вместе с Унаем Эмери.

На этой неделе "Барселона" проведет встречу с руководством Ла Лиги по вопросам экономического обоснования трансфера. Клуб не будет предлагать контракт Лео, пока не убедиться, что сможет зарегистрировать его и других игроков летом.

Отмечается, что у Месси также будут предложения от других клубов.

Напомним, что Месси точно покинет "ПСЖ" этим летом. Аргентинец не будет продлевать контракт с клубом.

По теме
yellow-arrow
Известно где Месси проведет две недели отстранения от состава в ПСЖ. За это его могут наказать ещё сильнее
yellow-arrow
Фати не желает уходить из Барселоны, хотя руководство хочет его продать
yellow-arrow
Беллингем рассказал одноклубникам о Реале
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде