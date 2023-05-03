Спортивный директор Барселоны Алемани против возвращения Месси. Он покинет клуб летом

Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани выступал против возвращения Лионеля Месси, сообщает журналистка Вероника Брунати. Он хотел обновить состав за счет молодых игроков.

Алемани уйдет из "Барсы" 30-го июня и скорее всего придет в проект "Астон Виллы" работать вместе с Унаем Эмери.

На этой неделе "Барселона" проведет встречу с руководством Ла Лиги по вопросам экономического обоснования трансфера. Клуб не будет предлагать контракт Лео, пока не убедиться, что сможет зарегистрировать его и других игроков летом.

Отмечается, что у Месси также будут предложения от других клубов.

Напомним, что Месси точно покинет "ПСЖ" этим летом. Аргентинец не будет продлевать контракт с клубом.