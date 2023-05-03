Известно где Месси проведет две недели отстранения от состава в ПСЖ. За это его могут наказать ещё сильнее

Лионель Месси проведет две недели отстранения от игр и тренировок с "ПСЖ" в Барселоне, сообщает Bolavip. После окончания санкций, аргентинец хочет вернуться в Париж и расположение клуба.

Сообщается, что в окружении Лео опасаются, что за это его могут оштрафовать ещё сильнее.

Напомним, что аргентинца наказали за несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию после поражения от "Лорьяна" (1:3) в Лиге 1. Клуб разрешал игроку поехать на мероприятия, только в случае ничьей или победы над клубом.

Ранее стало известно, что Месси не будет продлевать контракт с "ПСЖ". Его отец заявил об этом клубу ещё месяц назад.