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Известно где Месси проведет две недели отстранения от состава в ПСЖ. За это его могут наказать ещё сильнее

Испания
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Прозрачный намек

Известно где Месси проведет две недели отстранения от состава в ПСЖ. За это его могут наказать ещё сильнее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Лионель Месси проведет две недели отстранения от игр и тренировок с "ПСЖ" в Барселоне, сообщает Bolavip. После окончания санкций, аргентинец хочет вернуться в Париж и расположение клуба.

Сообщается, что в окружении Лео опасаются, что за это его могут оштрафовать ещё сильнее.

Напомним, что аргентинца наказали за несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию после поражения от "Лорьяна" (1:3) в Лиге 1. Клуб разрешал игроку поехать на мероприятия, только в случае ничьей или победы над клубом.

Ранее стало известно, что Месси не будет продлевать контракт с "ПСЖ". Его отец заявил об этом клубу ещё месяц назад.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
bolavip.com

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