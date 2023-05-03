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Известно где Месси проведет две недели отстранения от состава в ПСЖ. За это его могут наказать ещё сильнее
Прозрачный намек
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси проведет две недели отстранения от игр и тренировок с "ПСЖ" в Барселоне, сообщает Bolavip. После окончания санкций, аргентинец хочет вернуться в Париж и расположение клуба.
Сообщается, что в окружении Лео опасаются, что за это его могут оштрафовать ещё сильнее.
Напомним, что аргентинца наказали за несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию после поражения от "Лорьяна" (1:3) в Лиге 1. Клуб разрешал игроку поехать на мероприятия, только в случае ничьей или победы над клубом.
Ранее стало известно, что Месси не будет продлевать контракт с "ПСЖ". Его отец заявил об этом клубу ещё месяц назад.
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