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Главный тренер Жироны: Хотим завершить сезон, войдя в историю

Испания
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Мичел - о возможном попадании команды в еврокубки

Главный тренер Жироны: Хотим завершить сезон, войдя в историю

Фото: facebook.com/gironafc

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел высказался о желании попасть в еврокубки по итогам сезона.

"Еврокубки – это мечта, но очень сложная в исполнении. 44 очка сохранят нас в чемпионате, но следующая цель – набрать 53, что будет рекордом клуба в элите. Хотим завершить сезон, войдя в историю", - приводит слова Мичела Sport.es.

Напомним, сейчас "Жирона", цвета которой защищает украинец Виктор Цыганков, занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем матче команда сыграет сегодня, 4 мая против "Мальорки". Начало - в 20:30 по киевскому времени.

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В статье: Мичел Жирона
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