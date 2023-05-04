СМИ: Месси подпишет контракт с Барселоной только при соблюдении двух условий

"Барселона" продолжает работать над тем, чтобы вернуть Лионеля Месси. Клуб знает о требованиях аргентинца и попытается их выполнить.

Так Лео не собирается ставить подпись под контрактом, который не заверила Ла Лига. Аргентинец хочет уберечь себя от повторения ситуации, когда летом 2021-го он не смог продлить соглашение с "Барсой" из-за того, что клуб не вписывался в потолок зарплат чемпионата.

"Барселоне" необходимо разгрузить зарплатную ведомость на 205 миллионов евро, а для этого, кроме продаж и закрытия активов клуба, придется пересмотретьь контракты с Де Йонгом, Альбой и Тер Штегеном.

Второе требование Лео – выступать под своим 10-м номером. Важно, что сейчас с ним играет Ансу Фати и пока он не хочет расставаться с любимыми цифрами на спине. У испанца контракт с клубом до лета 2027-го, но в последнее время активно обсуждается его возможный уход. Агент футболиста Жорже Мендеш якобы пообещал "Барселоне", что найдет по нему предложение на 70 миллионов евро будущим летом из АПЛ.

Тем временем, Лео отстранили от игр и тренировок за "ПСЖ" на две недели. СМИ сообщают, что игрок проведет это время в Барселоне и его семья опасается, что последуют ещё более жесткие санкции.

Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Месси точно не подпишет новый контракт с "ПСЖ" и покинет клуб летом.