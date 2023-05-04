  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Месси подпишет контракт с Барселоной только при соблюдении двух условий
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Месси подпишет контракт с Барселоной только при соблюдении двух условий

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Аргентинец не хочет повторять ошибок

СМИ: Месси подпишет контракт с Барселоной только при соблюдении двух условий

Фото: https://twitter.com/LouisVuitton

Новина українською

"Барселона" продолжает работать над тем, чтобы вернуть Лионеля Месси. Клуб знает о требованиях аргентинца и попытается их выполнить.

Так Лео не собирается ставить подпись под контрактом, который не заверила Ла Лига. Аргентинец хочет уберечь себя от повторения ситуации, когда летом 2021-го он не смог продлить соглашение с "Барсой" из-за того, что клуб не вписывался в потолок зарплат чемпионата.

"Барселоне" необходимо разгрузить зарплатную ведомость на 205 миллионов евро, а для этого, кроме продаж и закрытия активов клуба, придется пересмотретьь контракты с Де Йонгом, Альбой и Тер Штегеном.

Второе требование Лео – выступать под своим 10-м номером. Важно, что сейчас с ним играет Ансу Фати и пока он не хочет расставаться с любимыми цифрами на спине. У испанца контракт с клубом до лета 2027-го, но в последнее время активно обсуждается его возможный уход. Агент футболиста Жорже Мендеш якобы пообещал "Барселоне", что найдет по нему предложение на 70 миллионов евро будущим летом из АПЛ.

Тем временем, Лео отстранили от игр и тренировок за "ПСЖ" на две недели. СМИ сообщают, что игрок проведет это время в Барселоне и его семья опасается, что последуют ещё более жесткие санкции.

Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Месси точно не подпишет новый контракт с "ПСЖ" и покинет клуб летом.

По теме
yellow-arrow
Гризманн стал четвертым лучшим бомбардиром Атлетико в Ла Лиге в истории
yellow-arrow
Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
yellow-arrow
Билетный рэкет, два гола и банкротство: как Кройф играл во втором испанском дивизионе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде