Реал подготовил предложение по Беллингему. Известны детали

"Реал" подготовил предложение "Боруссии" Дортмунд по трансферу Джуда Беллингема. "Мадрид" рассчитывает получить игрока за 110 миллионов евро.

Сверх этой суммы будут включены бонусы. Они бцдцт зависеть от турнирных достижений футболиста в "Мадриде".

Ранее сообщалось, что "Реал. предложит игроку контракт до лета 2029-го.

При этом утверждалось, что "Дортмунд" рассчитывает получить за футболиста около 150 миллионов евро. Скорее всего клубы будут торговаться за игрока.

Также известно, что "Мадрид не собирается платить больше 120 миллионов евро.

‼️???? Real Madrid have their proposal for Bellingham READY. It will be around €110m + add-ons which include La Liga titles, Champions League titles, games started and individual accolades clauses. @COPE pic.twitter.com/dQOIIgtkMK