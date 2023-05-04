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Реал подготовил предложение по Беллингему. Известны детали

Испания
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Ожидаются торги

Реал подготовил предложение по Беллингему. Известны детали

Фото: twitter.com/BellinghamJude

Новина українською

"Реал" подготовил предложение "Боруссии" Дортмунд по трансферу Джуда Беллингема. "Мадрид" рассчитывает получить игрока за 110 миллионов евро.

Сверх этой суммы будут включены бонусы. Они бцдцт зависеть от турнирных достижений футболиста в "Мадриде".

Ранее сообщалось, что "Реал. предложит игроку контракт до лета 2029-го.

При этом утверждалось, что "Дортмунд" рассчитывает получить за футболиста около 150 миллионов евро. Скорее всего клубы будут торговаться за игрока.

Также известно, что "Мадрид не собирается платить больше 120 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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