Президент Федерации футбола Бразилии подтвердил, что они хотят подписать Анчелотти

Поезидент федерации футбола Бразилии Элналдо Родригес прокомментировал интерес к менеджеру "Реала" Карло Анчелотти. Он подтвердил, что сборная хочет подписать тренера.

"Я не говорю, что у Анчелотти есть предложение от нас, но мы проверяем, хочет ли он прийти.

У нас есть план А, и я впервые говорю это честно. Нет смысла скрывать это, Анчелотти - наш любимый", - сказал глава федерации.

Ранее Анчелотти заявил, что не контактировал со сбороной Бразилии.