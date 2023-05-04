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Президент Федерации футбола Бразилии подтвердил, что они хотят подписать Анчелотти
Менеджер еще не получал предложений
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Поезидент федерации футбола Бразилии Элналдо Родригес прокомментировал интерес к менеджеру "Реала" Карло Анчелотти. Он подтвердил, что сборная хочет подписать тренера.
"Я не говорю, что у Анчелотти есть предложение от нас, но мы проверяем, хочет ли он прийти.
У нас есть план А, и я впервые говорю это честно. Нет смысла скрывать это, Анчелотти - наш любимый", - сказал глава федерации.
Ранее Анчелотти заявил, что не контактировал со сбороной Бразилии.
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