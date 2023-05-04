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Президент Федерации футбола Бразилии подтвердил, что они хотят подписать Анчелотти

Испания
(1 голосов)

Менеджер еще не получал предложений

Президент Федерации футбола Бразилии подтвердил, что они хотят подписать Анчелотти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поезидент федерации футбола Бразилии Элналдо Родригес прокомментировал интерес к менеджеру "Реала" Карло Анчелотти. Он подтвердил, что сборная хочет подписать тренера.

"Я не говорю, что у Анчелотти есть предложение от нас, но мы проверяем, хочет ли он прийти.

У нас есть план А, и я впервые говорю это честно. Нет смысла скрывать это, Анчелотти - наш любимый", - сказал глава федерации.

Ранее Анчелотти заявил, что не контактировал со сбороной Бразилии.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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