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Месси готов снизить свою зарплату в три раза, чтобы вернуться в Барселону
Дело не в деньгах
Лионель Месси хочет вернуться в "Барселону" и готов пойти на снижение зарплаты до 10 миллионов евро, чтобы каталонцы могли его зарегистрировать. "Сине-гранатовые" чувствуют себя уверенно в вопросе трансфера Лео.
Сейчас Месси получает в "ПСЖ" 30 миллионов евро.
Сообщается, что в сделке важную роль играет Серхио Агуэро, а "Барселона" хочет строить проект вокруг Лео.
Если "Барселоне" не удастся согласовать план по возвращению Лео, за аргентинца поборются "Интер" Майами Бэкхема и "Аль-Хиляль".
Напомним, что Месси отбывает двухнедельное отстранение от тренировок и игр за "ПСЖ". Сообщалось, что это время игрок проведет в Барселоне.
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