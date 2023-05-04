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Месси готов снизить свою зарплату в три раза, чтобы вернуться в Барселону

Испания
(1 голосов)

Дело не в деньгах

Месси готов снизить свою зарплату в три раза, чтобы вернуться в Барселону

Новина українською

Лионель Месси хочет вернуться в "Барселону" и готов пойти на снижение зарплаты до 10 миллионов евро, чтобы каталонцы могли его зарегистрировать. "Сине-гранатовые" чувствуют себя уверенно в вопросе трансфера Лео.

Сейчас Месси получает в "ПСЖ" 30 миллионов евро.

Сообщается, что в сделке важную роль играет Серхио Агуэро, а "Барселона" хочет строить проект вокруг Лео.

Если "Барселоне" не удастся согласовать план по возвращению Лео, за аргентинца поборются "Интер" Майами Бэкхема и "Аль-Хиляль".

Напомним, что Месси отбывает двухнедельное отстранение от тренировок и игр за "ПСЖ". Сообщалось, что это время игрок проведет в Барселоне.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
04.05.2023 в 23:29
Мог бы и за чисто символический 1 миллион поиграть, не обеднел бы.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.05.2023 в 23:11
номер - сумма в год: пысыжы - 30, барса - 10
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.05.2023 в 23:00
Ну это надо сначала согласовать с финансистами каланометалл (Ханкара)
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+1
0

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