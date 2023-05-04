Месси готов снизить свою зарплату в три раза, чтобы вернуться в Барселону

Лионель Месси хочет вернуться в "Барселону" и готов пойти на снижение зарплаты до 10 миллионов евро, чтобы каталонцы могли его зарегистрировать. "Сине-гранатовые" чувствуют себя уверенно в вопросе трансфера Лео.

Сейчас Месси получает в "ПСЖ" 30 миллионов евро.

Сообщается, что в сделке важную роль играет Серхио Агуэро, а "Барселона" хочет строить проект вокруг Лео.

Если "Барселоне" не удастся согласовать план по возвращению Лео, за аргентинца поборются "Интер" Майами Бэкхема и "Аль-Хиляль".

Напомним, что Месси отбывает двухнедельное отстранение от тренировок и игр за "ПСЖ". Сообщалось, что это время игрок проведет в Барселоне.