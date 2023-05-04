Тебас: Не помню когда игрок АПЛ получал Золотой мяч. Лучшие футболисты в Ла Лиге

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что лучшие футболисты выступают в чемпионате Испании. Топ менеджер последние недели негативно высказывается в отношении АПЛ.

"Не припомню, когда в последний раз Золотой мяч получал игрок АПЛ. Лучшие игроки остались в Испании. А сейчас я читаю, что лучший игрок в истории футбола хочет снова играть в Испании, даже получая меньше. Если он (Месси) вернется, то будет получать меньше, чем в "ПСЖ", – заявил президент Ла Лиги.

Ранее Тебас заявил, что модель АПЛ убыточна и только Ла Лига с Бундеслигой являются прибыльными. Позже ему ответил Александер Чеферин, что к модели Премьер-лиги стоит стремиться.