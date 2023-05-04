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Тебас: Не помню когда игрок АПЛ получал Золотой мяч. Лучшие футболисты в Ла Лиге
Нападки на АПЛ продолжаются
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что лучшие футболисты выступают в чемпионате Испании. Топ менеджер последние недели негативно высказывается в отношении АПЛ.
"Не припомню, когда в последний раз Золотой мяч получал игрок АПЛ. Лучшие игроки остались в Испании.
А сейчас я читаю, что лучший игрок в истории футбола хочет снова играть в Испании, даже получая меньше. Если он (Месси) вернется, то будет получать меньше, чем в "ПСЖ", – заявил президент Ла Лиги.
Ранее Тебас заявил, что модель АПЛ убыточна и только Ла Лига с Бундеслигой являются прибыльными. Позже ему ответил Александер Чеферин, что к модели Премьер-лиги стоит стремиться.
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