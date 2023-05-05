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Реал согласовал новый контракт с Модричем. Осталось только подписать
Хорват останется в клубе как минимум до лета 2024-го
"Реал" Мадрид и Лука Модрич согласовали все детали нового контракта, сообщает Relevo. Сторонам осталось только поставить подписи под соглашением.
Текущий контракт Модрича истекает в конце сезона.
Сообщается, что Лука останется в клубе как минимум до лета 2024-го. Это не исключает возможности продления контракта снова.
Отмечается, что Модрич сохранит свою зарплату и останется третьим самым высокооплачиваемым игроком команды после Эдена Азара и Карима Бензема.
В прошлом месяце Флорентино Перес встретился с Модричем, чтобы успокоить футболиста и заверить, что клуб предложит ему контракт.
В этом сезоне 37-летний хорват провел за "Реал" 44 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
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