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Реал согласовал новый контракт с Модричем. Осталось только подписать

Испания
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Хорват останется в клубе как минимум до лета 2024-го

Реал согласовал новый контракт с Модричем. Осталось только подписать

Новина українською

"Реал" Мадрид и Лука Модрич согласовали все детали нового контракта, сообщает Relevo. Сторонам осталось только поставить подписи под соглашением.

Текущий контракт Модрича истекает в конце сезона.

Сообщается, что Лука останется в клубе как минимум до лета 2024-го. Это не исключает возможности продления контракта снова.

Отмечается, что Модрич сохранит свою зарплату и останется третьим самым высокооплачиваемым игроком команды после Эдена Азара и Карима Бензема.

В прошлом месяце Флорентино Перес встретился с Модричем, чтобы успокоить футболиста и заверить, что клуб предложит ему контракт.

В этом сезоне 37-летний хорват провел за "Реал" 44 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
relevo.com

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