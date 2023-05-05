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Анчелотти о будущем в Реале: Говорить о нем сегодня неправильно. Я чувствую необычайное отношение от президента Флорентино

Испания
(1 голосов)

В Бразилии подтвердили, что хотят назначить Карло

Анчелотти о будущем в Реале: Говорить о нем сегодня неправильно. Я чувствую необычайное отношение от президента Флорентино

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти прокомментировал свое будущее в "Реале". Он заявил, что счастлив в клубе и напомнил о контракте, рассчитанном до лета 2024-го.

"Это финал Кубка Испании и полуфинал Лиги чемпионов – вот и все. Я играю не за свое будущее.

Сначала игра за трофей, а затем нам нужно подготовиться к полуфиналу. Мое будущее понятно. Мой контракт истекает 30 июня 2024 года. Не завтра.

Говорить о моем будущем сегодня неправильно. Могу сказать, что каждый день я чувствую необычайное отношение от президента Флорентино Переса и генерального директора Хосе Анхеля Санчеса. Мне этого достаточно.

Я буду играть в финале и полуфинале и хотел бы выиграть оба матча", – сказал менеджер "Реала".

Напомним, что ранее глава Федерации футбола Бразилии заявил, что они интересуются Анчелотти, но не делали ему конкретных предложений. В сборной пока узнают, заинтересован ли он в сотрудничестве.

Карло Анчелотти неоднократно опровергал слухи о своем будущем назначении в сборную Бразилии.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
espn.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.05.2023 в 23:56
«Я чувствую необычайное отношение от президента Флорентино» Карло, это любовь называется
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