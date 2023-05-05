Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти о будущем в Реале: Говорить о нем сегодня неправильно. Я чувствую необычайное отношение от президента Флорентино
В Бразилии подтвердили, что хотят назначить Карло
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти прокомментировал свое будущее в "Реале". Он заявил, что счастлив в клубе и напомнил о контракте, рассчитанном до лета 2024-го.
"Это финал Кубка Испании и полуфинал Лиги чемпионов – вот и все. Я играю не за свое будущее.
Сначала игра за трофей, а затем нам нужно подготовиться к полуфиналу. Мое будущее понятно. Мой контракт истекает 30 июня 2024 года. Не завтра.
Говорить о моем будущем сегодня неправильно. Могу сказать, что каждый день я чувствую необычайное отношение от президента Флорентино Переса и генерального директора Хосе Анхеля Санчеса. Мне этого достаточно.
Я буду играть в финале и полуфинале и хотел бы выиграть оба матча", – сказал менеджер "Реала".
Напомним, что ранее глава Федерации футбола Бразилии заявил, что они интересуются Анчелотти, но не делали ему конкретных предложений. В сборной пока узнают, заинтересован ли он в сотрудничестве.
Карло Анчелотти неоднократно опровергал слухи о своем будущем назначении в сборную Бразилии.
Популярное сейчас
- Известный украинский комментатор Роберто Моралес вступил в ряды ВСУ
- Ребров – кандидат на пост главного тренера клуба, в котором работал Блохин
- В Defence Express заявили, что ВСУ впервые сбили ракету россиян Кинжал. В Воздушных силах отреагировали
- На Лунина появился претендент из Ла Лиги
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО