Беллингем будет получать вторую самую высокую зарплату в Реале после Азара

Стали известны детали потенциального контракта полузащитника Джуда Беллингема с "Реалом". Игрок получит очень приличные средства.

Игрок дортмундской "Боруссии" достиг принципиального согласия с мадридцами, теперь его трансфер будут обсуждать непосредственно клубы. Сообщается, что англичанин подпишет контракт на 6 лет. Его зарплата будет составлять 380 тысяч фунтов в неделю.

Большую сумму в "Реале" сейчас получает только Эден Азар. Напомним, возможный переход англичанина оценивается в 120-150 миллионов евро.