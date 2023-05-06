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Беллингем будет получать вторую самую высокую зарплату в Реале после Азара

Испания
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Игрок получит очень хорошие финансовые условия

Беллингем будет получать вторую самую высокую зарплату в Реале после Азара

Фото: Bundesliga, Twitter

Новина українською

Стали известны детали потенциального контракта полузащитника Джуда Беллингема с "Реалом". Игрок получит очень приличные средства.

Игрок дортмундской "Боруссии" достиг принципиального согласия с мадридцами, теперь его трансфер будут обсуждать непосредственно клубы. Сообщается, что англичанин подпишет контракт на 6 лет. Его зарплата будет составлять 380 тысяч фунтов в неделю.

Большую сумму в "Реале" сейчас получает только Эден Азар. Напомним, возможный переход англичанина оценивается в 120-150 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
Marca

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