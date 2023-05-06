Реал - Осасуна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка Испании

На Пиренеях в эти выходные разыграют второй трофей сезона. "Реал" настолько апатично относится к чемпионату Испании, что уже даже потерял вторую строчку таблицы. Кубок Испании – один из двух трофеев, который мадридцы еще могут выиграть до завершения текущего сезона. "Осасуна" в своей истории только однажды выигрывала кубок Испании еще в 2005 году. Поэтому для клуба текущий финал – историческое событие, ради которого игроки отдадут все силы.

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Кубок Испании. Финал

6 мая. Начало в 23:00

"Реал" - "Осасуна"

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